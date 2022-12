Mario Kart 8 Deluxe ajoute enfin l'option "Mode personnalisé" 8 ans après sa sortie

C'était un manque pour les amateurs de Mario Kart, l'option "mode personnalisé" permettant de choisir les objets présents lors des courses entre amis n'était tout simplement pas présente dans Mario Kart 8 sorti sur Nintendo Wii U le 30 mai 2014 . Si d'aucuns pouvaient penser que celle-ci arriverait avec Mario Kart 8 Deluxe qui, quant à lui, est sorti sur Nintendo Switch le 28 avril 2017 , cela ne fut tout simplement pas le cas.

Il aura donc fallu patienter plus de 8 ans pour voir cette option débarquer sur Mario Kart 8 Deluxe en même temps que la troisième vague de circuits du Pass circuits additionnels en ce 7 décembre 2022 pour enfin pouvoir personnaliser au maximum ses courses. Que pensez-vous de cet ajout tardif mais bienvenu ?

L'option « Mode personnalisé » a fait son arrivée dans Mario Kart 8 Deluxe via une mise à jour gratuite. Grâce à elle, vous allez pouvoir choisir quels objets apparaîtront dans les courses VS et dans certains modes en ligne !

Avec l'ajout du mode personnalisé dans Mario Kart 8 Deluxe, vous pouvez maintenant aussi choisir quels objets pourra ramasser chaque équipe dans les courses et batailles en équipe. Téléchargez la mise à jour gratuite dès maintenant pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité !