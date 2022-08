Nintendo Switch Online - La troisième vague d'icônes du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe est disponible

Continuant chaque mardi sa série de vagues d'icônes stylisées Mario Kart 8 Deluxe et plus particulièrement inspirées du Pass circuits additionnels, il est temps pour Nintendo de nous dévoiler la troisième vague de celle-ci. Après une seconde vague mettant en scène Luigi, Waluigi, Mario, Yoshi Morton et Larry, il est temps pour Peachn, Wario, Yoshi (encore), Roy, Lemmy et Maskass de se mettre ici en scène. Toujours en trois catégories à savoir personnages, fonds et cadres, ces icônes vous coûteront quelques points platines pour pouvoir orner vos profils Nintendo Switch.

Vous aurez jusqu'au 23 août prochain à 2 heures 59 (heure française) pour vous procurer ces icônes avant que la quatrième vague ne soit disponible.