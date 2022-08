Nintendo Switch Online - La nouvelle vague d'icônes Mario Kart 8 Deluxe est disponible

Après une première vague la semaine dernière , il est temps de faire place à la seconde vague d'icônes spéciale Mario Kart 8 Deluxe et son récent Pass circuits additionnels. Toujours au prix de quelques points platines, ces icônes, divisées en trois catégories à savoir personnages, fonds et cadres, accompagnent les nouvelles coupes (turbo dorées, maneki-neko, navet et hélico).

Cette fois-ci, Luigi, Waluigi, Mario, Yoshi Morton et Larry sont à l'honneur. Vous aurez jusqu'au16 août prochain à 2 heures 59 (heure française) pour vous procurer ces icônes avant que la troisième vague ne soit disponible.