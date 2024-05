Un Super Mario 3D au lancement de la Nintendo Switch 2 ?

Avec l'annonce officielle du successeur de la Nintendo Switch (communément appelé Nintendo SWITCH 2) les rumeurs se multiplient. Un certain Midori s'en est fait d'ailleurs une spécialité. Il prétend qu'un jeu dont le nom de code est SPRed est actuellement en développement chez Nintendo.

Sachant qu'il semblerait que Red soit, en interne, le nom de code de Mario et qu'apriori, tous les jeux Mario y ont droit comme Super Mario Odyssey nommé durant son développement, RedStar, on peut penser que sous le nom de code SPRed se cache le prochain jeu Super Mario en 3D.

En même temps, pas besoin d'être un initié pour penser qu'un nouveau jeu Mario en 3D est en préparation et qu'il pourrait même sortir la première année de commercialisation de la nouvelle console.

On se rappelle que la Nintendo Switch a eu droit dès 2017 a une avalanche de hits dont The Legend of Zelda Breath of The Wild, Mario Kart 8 Deluxe et... Super Mario Odyssey. Et la 3DS avait usé de la même stratégie qui, après un lancement raté, avait multiplié les sorties de jeux à même de se vendre tout le long de la durée de vie de la console.

Si la sortie d'un jeu Mario en 3D ne fait aucun doute (que ce soit à la sortie de la nouvelle console ou après) la vraie question est de savoir si Nintendo offrira au plombier son Breath of The Wild dans l'esprit de Bowser's Fury ou si on aura droit à une suite de Super Mario Odyssey (sachant que Midori prétend qu'un autre jeu serait en développement sous le nom de code SilverRed...)

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

La prochaine console de Nintendo sera bien un nouveau modèle de Nintendo Switch

LIRE AUSSI :

,

There is a project at Nintendo in development with the codename SPRed. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 25, 2024