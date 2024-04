Nintendo SWITCH 2 : sortie 4K, rétrocompatibilité, Joy-Con magnétiques... Un fabricant d'accessoires dévoile de nouveaux détails sur la future console de Nintendo

Vous connaissez l'adage : jamais deux sans trois ! Après plusieurs semaines d'accalmie, les rumeurs concernant la prochaine console de Nintendo, communément appelée Nintendo SWITCH 2 se multiplient, un peu comme si tout le monde voulait sa part de gâteau. Alors, la nouvelle console sortira-t-elle en 2024 ou 2025 ? Sera-t-elle rétrocompatible ou pas ? Et proposera-t-elle de nouveaux Joy-Con, ne serait-ce que pour tirer un trait sur le Joy-Con Drift ?

A ce stade, tout est possible et Nintendo fait son possible pour maîtriser sa communication et garder le secret sur ses projets futurs, mais ce n'est pas facile.

Shuntaro Furkawa, l'actuel président de Nintendo a déjà prévenu plusieurs fois qu'il fallait se méfier des rumeurs, tordant même le cou à certaines, pourtant relayées par des médias (à priori) sérieux, comme la fameuse présentation de la console à la gamescom 2023.

Cependant, la nature ayant horreur du vide, plus le temps passe sans aucune info officielle, plus la place est grande pour les rumeurs en tous genres.

Ainsi, aujourd'hui, le fabricant d'accessoires Mobapad s'est risqué à poster des détails concernant la future console de Nintendo sur sa page Bilibili. A priori, le fabricant travaillerait sur différents accessoires de la future console et auraient donc des "infos" de première main; "infos" qu'il se serait empressé de partager, pour être le premier sur le coup.

Retrouvez ici le résumé de ces "révélations", à prendre évidemment avec des pincettes :

Les Joy-Con actuels et la manette Switch Pro seraient rétrocompatibles avec la nouvelle console.

Les nouveaux Joy-Con seraient plus grands et se fixeraient à la console grâce à un électro-aimant (comme une autre rumeur lance par un autre fabricant d'accessoires )

) Les boutons ZL et ZR seraient désormais métalliques

Un nouveau bouton mystérieux serait désormais derrière chaque Joy-Con (là où on place généralement son majeur lorsqu'on tient la console)

Le Joy-Con droit aurait lui aussi un autre bouton, juste en dessous du bouton Home (des Joy-Con actuels)

Les vibrations HD seraient toujours de la partie

Le nouveau dock aurait toujours une sortie USB-C et prendrait en charge la sortie d'images en 4K

La console disposerait d'une nouvelle béquille améliorée pour un meilleur réglage de l'angle

L'écran de la console serait plus grand et désormais en 1080p

Les cartouches de la Nintendo SWITCH 2 seraient différentes de celles de la Switch actuelle et ne pourraient donc pas être utilisées avec.

seraient différentes de celles de la Switch actuelle et ne pourraient donc pas être utilisées avec. Par contre la Nintendo SWITCH 2 serait rétrocompatible et accueillerait donc les cartouches de la console actuelle.

Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs que nous vous relayons comme telles, de la façon la plus précise qui soit de façon à ce que vous puissiez vous en faire une idée et votre propre avis. On peut quand même se demander quel intérêt peut avoir un fabricant d'accessoires comme Mobapad de faire de telles révélations qui, vraies ou fausses, ne seront clairement pas appréciées par Nintendo... A part l'exposition et la "publicité" offerte, on ne voit rien d'autre.

Evidemment, on ne manquera pas de comparer toutes ces rumeurs avec la nouvelle console, lorsque Nintendo se décidera enfin à faire les présentations. En attendant ce jour, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

La nouvelle console de Nintendo serait "made by Samsung" et sortirait finalement fin 2024

Source : Bilibili