Nintendo Switch 2 : un YouTubeur décortique déjà la carte mère de la console et tente de déterminer la puissance de la console

La Nintendo SWITCH 2 n'est pas encore en magasin mais il semblerait qu'un YouTubeur chinois se soit déjà débrouillé pour obtenir "accidentellement" la carte mère de la console au marché noir.

S'il est tout a fait possible que ce soit une arnaque ou même une version antérieure de la carte mère de la nouvelle console, le YouTubeur semble plutôt content de sa trouvaille sur laquelle il va réaliser tout un tas de tests, lui permettant de faire des comparaisons et notamment d'arriver à des conclusions (notamment que la console était sans doute prévue pour une sortie plus tôt). Il va tenter en outre de simuler la nouvelle console en faisant tourner des jeux comme Cyberpunk 2077: Ultimate Edition mais aussi Black Myth: Wukong et Monster Hunter Wild.

Bien qu'au départ un peu inquiet, à cause du faible processeur de la console, le YouTubeur conclut que la console ayant de nombreuses options d'optimisation, cela ne devrait pas être un problème.

A l'arrivée si vous vous y connaissez un peu, vous aurez tout un tas de petites infos (en les prenant tout de même avec précaution) mais à dire vrai, on reste dans ce que l'on sait ou se doute déjà à savoir que la console sera une grande amélioration par rapport à la PS4 tout en restant encore loin d'une Xbox Series S.

Vous pouvez retrouvez ci-dessous un résumé du contenu de cette vidéo grâce à la traduction (automatique) d'un post d'un membre du forum Restera.

Post Restera de R3ndezvous : C'est une excellente analyse, ils l'analysent au niveau microscopique.

Le SoC Switch 2 est deux fois plus grand que le Tegra X1 (Estra) 20 nm.



207 mm² contre 118 mm².



Il est également plus grand que le GPU RTX 3050 Ti (mobile), l'Apple M2, le Ryzen 7840H (Z1 extreme) et le X elite de Qualcomm.



L'année de sortie du SoC était 2021, comme indiqué sur la matrice.

Ils ont également examiné la matrice du GPU RTX 3050, dont l'année de sortie était 2020 et la sortie en 2021.



Bref résumé du T239. 8 cœurs A78C, avec 4 Mo de cache L3 et 256 Ko de cache L2 sur chaque cœur La zone de la puce de l'A78C est la même que celle de l'orin T234 8 nm, ce qui suggère le même nœud de processus Le suffixe C et AE n'a pas beaucoup de signification sur la conception du cœur lui-même, mais plutôt sur la classification ARM indiquant Compute et Automotive et la façon dont les cœurs fonctionnent ensemble.

6 TPC, 2SM/TPC, 1536 cœurs CUDA Conception Ampère, bien que sa disposition semble étrange car les TPC sont séparés La conception du GPU semble plus proche de celle d'Ada Lovelace en termes de surface du SM, le T239 est 22% plus petit que l'orin T234 Cependant, il est plus grand que le RTX 30 GA102, ce qui met encore plus en évidence les dissemblances par rapport à l'architecture Ampere.

La conception de la puce présente quelques différences : elle n'est pas exactement gravée en 8 nm et certains aspects sont plus proches des spécifications de fabrication des nœuds de processus 10 nm de Samsung. Il en résulte des caractéristiques contrastées, qui correspondent à celles du Samsung 8N « sur mesure » ​​utilisé dans les supports promotionnels d'Ampere de NVIDIA.

Ils mettent en évidence les vitesses d'horloge précédemment « divulguées » et, comme DF, mentionnent que son équivalent le plus proche est la RTX 2050, bien que fortement sous-cadencée.

Comme DF, ils font également une simulation des performances du Switch 2 avec le RTX 2050 downclocké comme proxy. Les performances en mode docké sont alignées sur celles de la GTX 1050 Ti en mode docké et de la GTX 750 ti en mode portable dans les tests synthétiques Steel Nomad Light C'est loin de la Xbox Series S et les équivalents mobiles les plus proches sont l'A18 Pro d'Apple, le M1 en mode docké et le Steam Deck est un peu meilleur en mode portable Ils testent Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong, Monster Hunter Wild, KCD2

Ils ont également pris une carte T234 (Orin) et testé les performances du processeur via des synthétiques (geekbench 6) En le réduisant à 1,1 GHz et 1 GHz, ses performances monocœur sont deux fois supérieures à celles de la PS4 et trois fois supérieures à celles de la Switch, l'équivalent le plus proche sur ordinateur portable étant le i7-4700HQ. L'équivalent mobile le plus proche en termes de performances multithread est l'A12 de l'iPhone, qui, soit dit en passant, a plus de 2 fois les performances monothread par rapport au « Switch 2 ». Ils ont également utilisé un i7-10700KF downclocké pour se rapprocher des performances du processeur du Switch 2.



Conclusions finales de leur part : Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter autant du processeur de la Switch 2 car il s'agit d'une console et certains aspects de la surcharge du processeur due au fait d'être sur un PC OS/pilote ne seront pas aussi préoccupants, d'autant plus qu'il s'agit déjà d'une grande amélioration par rapport à la PS4, qui a été capable d'exécuter des jeux incroyables.

Le GPU peut être un goulot d'étranglement, mais comme les jeux sur console sont davantage optimisés pour la plateforme, des réductions peuvent être mises en place pour le faire fonctionner si les développeurs peuvent le prévoir.

Retrouvez aussi cette vidéo ci-dessous sur laquelle vous pouvez activer les sous-titres.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Source : Resetera