Nintendo Switch 2 : la nouvelle console de Nintendo est disponible - Tous les détails

Dimensions Environ 116 mm x 272 mm x 13,9 mm (avec les Joy-Con 2 attachés)

L'épaisseur maximale depuis l'extrémité des sticks jusqu'aux parties saillantes des boutons ZL/ZR est de 30,7 mm.

Poids Environ 401 g

(Environ 534 g avec les Joy-Con 2 attachés)

Ecran Écran tactile capacitif de 7,9 pouces résolution 1920x1080 / écran LCD à large gamme de couleurs avec prise en charge HDR10 / FRV jusqu'à 120 Hz

CPU/GPU Processeur personnalisé fabriqué par NVIDIA

Mémoire de la console 256 Go (UFS)

Il est possible d'augmenter l'espace de stockage de la console grâce à une carte microSD Express compatible (vendue séparément). En savoir plus.

Remarque : une part de la mémoire interne est dédiée au système d'exploitation.

Fonctionnalité de communication Wi-Fi (Wi-Fi 6) / Bluetooth

En mode TV, il est possible d'utiliser une connexion réseau filaire.

Sortie vidéo Résolution maximale : 3840x2160, 60 images par seconde

Prend en charge 120 images par seconde lorsque les résolutions 1920x1080/2560x1440 sont sélectionnées

Remarque : il s'agit de la résolution via le câble HDMI en mode TV. En mode sur table et en mode portable, la résolution maximale est de 1920x1080, ce qui correspond à la résolution de l'écran de la console.

HDR10

Sortie vidéo PCM linéaire 5.1

Remarque : il s'agit du format de sortie audio via le câble HDMI en mode TV.

L'effet de son surround peut être appliqué lors de la sortie vers un casque ou vers les haut-parleurs intégrés (l'effet de son surround lors de la sortie vers les haut-parleurs intégrés nécessite une mise à jour de la console).

Haut-parleurs Stéréo

Les boîtiers hermétiques des haut-parleurs offrent un son clair et naturel.

Micro Microphone intégré (monaural)

La suppression du bruit et de l'écho et le contrôle automatique du gain offrent une expérience de chat vocal plus confortable.

Boutons Bouton POWER / Boutons de volume

Ports USB 2 ports USB Type-C

Le port situé en bas est utilisé pour charger la console ou la connecter à la station d'accueil Nintendo Switch 2. Le port situé en haut est utilisé pour charger la console ou connecter des accessoires à la console.

Prise audio Prise audio : mini-jack stéréo 3,5 mm à 4 pôles (norme CTIA)

Remarque : Nintendo ne peut garantir la compatibilité avec tous les produits.

Port cartouche Des cartes de jeu Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch peuvent y être insérées

Port carte MicroSD Express Compatible uniquement avec les cartes microSD Express (jusqu'à 2 To)

Remarque : une mise à jour de la console via connexion Internet est requise pour pouvoir utiliser les cartes microSD Express.

Les cartes microSD qui ne sont pas au standard microSD Express peuvent uniquement être utilisées pour copier des captures d'écran et des vidéos depuis une console Nintendo Switch.

Capteurs Un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de souris sont intégrés dans chaque Joy-Con 2. Un capteur de luminosité est intégré à la console.

Système d'exploitation Température : 5 - 35°C / Humidité : 20 - 80 %

Batterie intégrée Batterie lithium ion / capacité 5220 mAh

Remarque : la batterie intégrée ne peut pas être retirée. Si la batterie a besoin d'être remplacée, vous pouvez prendre contact avec notre service consommateurs pour demander son remplacement (service payant).

Autonomie Entre 2 et 6,5 heures environ

Veuillez noter que cette durée est une estimation. L'autonomie de la batterie dépend des logiciels utilisés et des conditions d'utilisation.

Temps de charge Environ 3 heures

Remarque : il s'agit du temps nécessaire à la recharge pendant que la console est en mode veille.