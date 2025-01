Bonne Année ! Adieu 2024, bonjour 2025 ! Les vœux de la rédaction de Nintendo-Master

Et oui, nous revoilà à l'aube de la nouvelle année pour vous refaire le game (et pas le portrait, on vous rassure, on est contre la violence, en tout cas en ce qui concerne nos lecteurs adorés). L'occasion, comme toujours, de faire un petit retour en arrière sur l'année écoulée, en décernant nos bons et nos mauvais points et, naturellement, de formuler nos vœux pour les mois à venir. C'est pas très original mais en même temps, le moment s'y prête. Alors 2024, une année bouleversifiante ?

Babidu

2024 s’achève, et quel étrange voyage ce fut. Une année où j’ai parfois eu l’impression de naviguer sur un océan calme du côté de la Nintendo Switch. J’aurais adoré être frappé par une tempête de

jeux inattendus, mais je suis finalement resté coincé sur un rivage, sans rien à explorer, mais avec beaucoup de perspectives à l’horizon.

Pour la première fois depuis longtemps, ma Nintendo Switch

a pris la poussière par rapport à mes autres consoles. Une petite révolution dans ma routine vidéoludique, un signe que les années de gloire de la Nintendo Switch touchent à leur fin de mon côté.



C’est ce qui arrive quand on achète tous les jeux Nintendo Switch dont on rêve dès leur sortie et qu’on a ainsi pu découvrir la quasi-totalité de sa ludothèque d’exclusivités. Un mal pour un bien, mais il faut bien reconnaître que cette année n’a pas été ma favorite sur la console. C’est aussi l’année où j’ai pu dire adieu à Splatoon 3, qui m’obligeait à me lever plus tôt pour démarrer ma journée par une victoire quotidienne afin d’avancer dans ses catalogues. Au revoir, Splatoon, et à très bientôt, je l’espère !



Mon Top 2024

Splatoon 3 : Tour de l’Ordre



Ce DLC a su révolutionner mon approche du jeu en me proposant une quarantaine d’heures de contenu à débloquer. Si je lui ai préféré l’Octo-Expansion en son temps, cette extension, attendue

depuis longtemps, ne m’a pas déçu. Plus de Splatoon dans mon Splatoon ? Oui, merci ! Pouvoir casser le jeu avec mes meilleures puces chromatiques et affronter vague après vague d’ennemis a

fait décoller mon nombre d’heures déjà faramineux sur Splatoon 3. Merci, Nintendo, d’avoir montré que cette licence sait encore se renouveler.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom



Malgré son approche originale, cet épisode reste un Zelda mineur dans mon classement personnel. J’ai pris plaisir à dévorer l’aventure, mais il me manquait un petit quelque chose pour être

totalement comblé. Bravo néanmoins à Grezzo, qui signe ici un très bon épisode de la saga qui ouvre de nouvelles pistes pour les prochains Zelda en 2D.

Super Mario Party Jamboree



Pour moi, c’est le meilleur épisode de la franchise. J’ai passé de nombreuses heures dessus à m'amuser comme un petit fou en cette fin d’année.



Mon Flop 2024 c'est... la Nintendo Switch 2



Je ne comprends pas trop la stratégie de Nintendo cette année. Je pensais que l’entreprise ne se permettrait pas de laisser des consommateurs acheter la Nintendo Switch ce Noël, alors que sa successeure est probablement sur le point d’être annoncée. Si la Nintendo SWITCH 2 est dévoilée en janvier, ce sera un choix étrange, presque déplacé, pour une firme qui sait habituellement bien gérer ses transitions.



Nous savions dès Noël 2011 que la Wii U allait arriver, et Noël 2016 nous avions déjà pu découvrir la Nintendo Switch. Si Nintendo comptait sur les leaks pour « prévenir » les foyers que la future

console arrive, il aurait mieux valu au moins prévenir en teasant officiellement la future console. Je comprends les impératifs économiques qui animent la firme, mais en tant que consommateurs probablement mieux informés que la moyenne des consommateurs, je trouve ce silence assez étrange. J'imagine la douche froide pour tous les enfants du monde qui vont découvrir le logo de la Nintendo SWITCH 2 apparaître sur l'écran d'accueil de leur Nintendo Switch déballée à Noël...

Malgré tout, je suis impatient de découvrir ce que Nintendo nous réserve. Je meurs d’envie de voir cette future console, ses gimmicks et surtout son line-up de lancement. Après tout, une console, c'est avant tout des jeux, et la promesse de nouvelles aventures dans des franchises comme Zelda, Mario, Metroid, Fire Emblem, Splatoon ou Pikmin.



Je sais qu’entre maintenant et avril prochain, nous aurons enfin ce reveal tant attendu. 2025 s’annonce comme une grande année pour le jeu vidéo, et j’espère qu’elle sera tout aussi mémorable

pour nous, les fans de Nintendo, avec une nouvelle console et plein de surprises !

Merci encore à vous, lecteurs, pour cette belle année, et rendez-vous l’année prochaine ! Bonne année à tous !

GGvanrom

Mes chers compatriotes, l’année 2024 vient enfin de se terminer, nous emmenant vers une ère nouvelle pour Nintendo avec la remplaçante de la Nintendo Switch dont les visuels et informations semblent fuiter de plus en plus ces derniers jours. Même si les sorties ont été plutôt calmes ces derniers mois, j’ai quand même pu jouer à une centaine de titres différents entre mes achats personnels et les nombreux tests pour lesquels nous avons été sollicités cette année.

Je vous souhaite à tous une bonne année, et je vous livre ci-dessous mon Top et mes Flop de l’année qui vient de se terminer.

Mon Top 2024

Dragon Quest III HD-2D



En tant que fan de la licence Dragon Quest, j’ai attendu impatiemment la sortie de cette version revisitée du 3ème opus de la licence. Alors que le temps me faisait cruellement défaut ces derniers mois pour m’adonner à mon loisir préféré, j’ai tout de même réussir à venir à bout du jeu en un temps record, tout en savourant mon expérience.

Je n’ai désormais qu’une hâte, attendre les versions HD-2D des opus 1 et 2 qui débarqueront sur Nintendo Switch en 2025 !

Rose & Camellia Collection



Récupéré en test dans nos colonnes car attiré par son scénario totalement WTF (la succession dans l’aristocratie se réglant à coup de baffes), je n’attendais pas grand chose de ce titre développé par Nigoro. Et pourtant, des mois après l’avoir terminé, je ne me lasse pas de le ressortir pour le fun le temps d’une soirée multijoueur entre amis. Un vrai coup de cœur comme on ne l’explique pas.

Paper Mario : La Porte Millénaire



Ayant eu la Gamecube assez jeune, je n’ai malheureusement pas eu le plaisir de pouvoir m’acheter à l’époque les jeux qui me faisaient le plus envie, et certains d’entre-eux restent à ce jour introuvables à prix décent. Autant dire que quand Nintendo a annoncer le remaster de Paper Mario : La Porte Millénaire, j’étais absolument ravi de pouvoir faire ce titre dont on m’avait tant de fois vanté les mérites. Sa réputation n’est pas volée et j’en garderai encore longtemps un très bon souvenir.



Mon Flop 2024

Endless Ocean Luminous



Bien qu’il me faisait plaisir de retrouver la licence sur Nintendo Switch après 15 ans d’absence, le titre m’a au final refroidi après coup. Si la promesse de visiter des zones générées aléatoirement et de scanner tout ce qui bouge était plaisant, l’intérêt du jeu est au final retombé comme un soufflet après avoir constaté le non intérêt de la plongée en multijoueur, de la trop grande part d’aléatoire pour compléter tous les secrets, et surtout de l’absence d’un réel scénario comme pour le second opus qui nous avait fait voyager aux 4 coins du globe. Un potentiel gâché.

Sky Oceans: Wings for Hire



L’exemple typique d’un jeu dont l’ambition de son développeur était trop élevée pour sa carrure de jeu indépendant. Se présentant comme un hommage à Skies of Arcadia, le titre a souffert de nombreux bugs et d’une technique daté qui nous font poser à nouveau deux questions essentielles : Quand sortira la Nintendo Switch 2 pour proposer de meilleures performances aux développeurs ? Et Quid une nouvelle fois du contrôle qualité de Nintendo, qui semble une nouvelle fois totalement bâclé quand on voit l’état de plus en plus préoccupant de certains titres qui paraissent sur l’eShop à plein tarif.



Souhaits 2025

Une refonte totale de l’eShop.



Comme expliqué plus tôt, si vous avez fureté sur les sorties récentes de la Nintendo Switch sur le catalogue eShop, vous aurez sans doute remarqué la surabondance de jeux de type « mobile » dans le catalogue. Au-delà de la légitimité de certains d’entre eux, ne serait- ce que par un statut de clone éhonté, c’est surtout la qualité globale de l’eShop qui me fait peine à voir, couplé à une navigation toujours aussi hasardeuse, que ce soit sur la Nintendo Switch ou le site Internet en lui-même. Un meilleur contrôle qualité, une amélioration de la fluidité et de nouveaux filtres de recherche ne seraient pas du luxe pour l’arrivée de la remplaçante de notre console hybride. Du lourd pour le lancement de la prochaine console.



Le premier gros titre de 2025 sera donc Donkey Kong Country Returns HD. Après l’avoir fait sur Wii et sur 3DS, voilà que Nintendo nous le repropose une nouvelle fois sur Nintendo Switch, sans pour autant y avoir apporté du contenu supplémentaire. Il est dommage que l’année commence avec un titre qui sent clairement le réchauffé.

Couplé à cela le fait que le Gigaleak de Game Freak ait potentiellement retardé (voir compromis) la sortie de Légendes Pokémon Z-A, nous n’avons pas grand chose d’autres à nous mettre sous la dent à part l’attente du sempiternel Metroid Prime 4 qui finira bien par sortir un jour ou l’autre.



J’espère sincèrement que Nintendo conserve de grosses cartouches pour préparer en fanfare le lancement de la remplaçante de la Nintendo Switch, quitte à faire du multi-support pendant une petite période pour ne léser personne. Le retour de Wave Race, un hypothétique Mario Kart 9, un Pokémon Let’s Go centré sur la deuxième génération, mon porte-monnaie n’attend que vous, Nintendo !

Rifraff

Non mais ne me dîtes pas qu'on est déjà en 2025 et qu'on va encore se prendre une année de plus dans la face ?

Tout le monde le dit mais c'est ahurissant comme le temps semble passer de plus en plus vite, bousculant nos repères spatio-temporels.

Comment croire que la Nintendo Switch aura bientôt huit ans ? Que Notre-Dame a brûlé il y a cinq ans ou encore que les Jeux Olympiques de Paris ont été organisés il y a... Ah ben non, ça c'était cette année (ou plutôt l'année dernière). Qu'est-ce que c'était bien quand la ministre a glissé dans la Seine et Céline Dion en deltaplane mangeant des sushi - faut que j'arrête de zapper frénétiquement, je mélange tout.

Bref, tout va très vite et ce qui est arrivé hier semble déjà ancien alors que ce qui est ancien semble être arrivé hier.

En même temps sur Nintendo Switch, on a eu droit a une véritable farandole d'anciens titres remis au goût du jour- donc c'est raccord. Another Code, Mario Vs; Donkey, Paper Mario : La Porte Millénaire, Luigi's Mansion 2...

Il y avait comme un goût de déjà joué sur Nintendo Switch. C'est un peu le cas aussi sur les autres consoles mais là c'était flagrant. Nintendo a fait les fonds de tiroirs afin de nous faire patienter. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas sortis de nouveaux jeux, et certains vraiment bien comme The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom et Mario & Luigi : L'épopée fraternelle mais il est clair qu'on est (presque) arrivé au bout du bout.

Il est vraiment temps que Nintendo nous sorte une nouvelle console de façon à créer une nouvelle impulsion, nous remette des petites étoiles dans les yeux et permette de nouvelles expériences, plus fortes.

Pour autant, j'ai quand même pu m'amuser avec ma console cette année grâce à des tas de "petits" titres inattendus comme SCHiM, Thank Goodness You're Here!, Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins et Balatro. Mon coup de cœur intergalactique de l'année est ANIMAL WELL, un jeu injustement oublié des cérémonies de récompenses, et qui est un petit miracle d'invention et de poésie, d'une richesse infinie.

Pour 2025, j'espère que la sortie de la Nintendo SWITCH 2 va redynamiser le marché mais aussi raviver la flamme de la passion... A Nintendo-master, notre moteur, c'est notre passion et donc, moins on joue et plus notre passion, et par ricochet, notre motivation, s'émousse...

Alors, attention, on a fait le job en 2024 et le site a continué à vous informer avec des tests et des news à foison mais c'est vrai que, personnellement, je compte sur la Nintendo SWITCH 2, pour me donner l'envie et la motivation de continuer en 2025.

Faut juste que Nintendo assure avec les spécificités techniques de sa nouvelle console, qu'on puisse vraiment sauter (au moins) une génération... Evidemment, il faut aussi que Nintendo reste sur le même concept hybride qui en fait à la fois une console extraordinaire, et une console comme les autres.

2024 était une année de transition qui a eu ses fulgurances et évidemment, j'espère que 2 025 sera une année du renouveau .

A coté de ça, le monde bouge. La vie devient de plus en plus difficile et l'avenir, incertain. On a l'impression que plus rien n'est entre nos mains et que les intérêts privés ont définitivement pris le pas sur les intérêts publics. Mais en ce premier jour de l'année, j'ai envie de croire à des lendemains qui chantent et qu'au delà de l'arc en ciel, nos rêves deviennent réalité;

Bonne année à toutes et à tous, et j'espère vous retrouver sur Nintendo-master ou ailleurs ! J'en profite pour vous remercier de votre fidélité, Nintendo-master : c'est vous !

Toute l'équipe de Nintendo-master vous souhaite une bonne année 2025 ! Qu'elle vous apporte la paix et le bonheur ! N'hésitez pas à partager vos vœux en commentaires. C'est reparti pour une année !