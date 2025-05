Nintendo Switch 2 : connectez aussi vos Joy-Con 1 très simplement

La Nintendo SWITCH 2 arrive d'ici moins d'un mois . Et s'il s'agit d'une nouvelle console, elle reste très proche du premier modèle avec énormément de points communs comme le menu qui ressemblera, à priori à celui de la première Switch (suite à la mise à jour 20.0.0).

Les deux consoles partageront aussi les mêmes icones utilisateur si ce n'est que la nouvelle console en aura beaucoup plus.

Par ailleurs, si la Nintendo SWITCH 2 dispose de nouvelles manettes et de nouveaux jeux exclusifs (avec le même format cartouche), elle est rétrocompatible avec la majorité des jeux Nintendo Switch mais aussi avec ses manettes.

Ainsi, dans une vidéo publiée sur Nintendo Today!, Nintendo donne un aperçu de la façon dont on pourra connecter ses Joy-Con 1 sur Nintendo SWITCH 2, ce qui ne devrait pas perturber les possesseurs de la console actuelle.

Retrouvez cette vidéo capturée et postée par OatmealDome ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

[Switch 2]



Here's a look at pairing controllers on the Switch 2.



It is possible to connect Joy-Con 1, as shown in the video. By doing so, you can play Switch 1 games that are incompatible with Joy-Con 2, like Ring Fit Adventure. pic.twitter.com/7v2rrStGju