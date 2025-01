Nintendo SWITCH 2 : plus de Joy-Con Drift ?

La semaine dernière , Nintendo a finalement donné un premier aperçu de sa Nintendo SWITCH 2 dans un court trailer se contentant de montrer la console.

Pour les détails et découvrir les premiers jeux, il faudra revenir dans deux mois et demi et suivre le Nintendo Direct spécial.

En attendant, les rumeurs continuent.

Si la première Switch est incontestablement un grand succès, Nintendo a du faire face à de nombreux joueurs mécontents à cause d'un problème récurrent touchant les Joy-Con de la console.

Connu sous l'appellation Joy-Con Drift, ce problème arrive notamment lorsqu'on joue beaucoup (mais pas que) et fait que le stick de la console "dérive" même en position zéro et lorsqu'on ne le touche pas. C'est particulièrement agaçant pour les jeux de précision ou lorsqu'un personnage est près d'un gouffre et qu'il s'y précipite tout seul, sans crier gare.

Si Nintendo a mis du temps a reconnaître l'existence du problème (mais en le minimisant) la société a finalement mis en place un système de réparation gratuite des Joy-Con même hors garantie, de façon à calmer la grogne et éviter les recours collectifs.

Evidemment avec la Nintendo SWITCH 2 qui dispose de tout nouveaux Joy-Con, tout le monde espère que l'histoire ne va pas se répéter et qu'on n'entendra plus parler de Joy-Con Drift.

Et c'est bien possible, si on en croit, NextHandheld, un spécialiste en fuites en tous genres, pour ne pas dire un plombier de la rumeur, qui affirme qu'après avoir démonté la console, que les Joy-Con de la Nintendo SWITCH 2 sont équipés de joysticks à effet Hall.

Pour plus d'infos sur les joysticks à effet Hall, retrouvez ci-dessous la description donnée par le site Windows Central :

Les joysticks à effet Hall sont un type de joysticks qui utilisent des aimants et des conducteurs électriques pour mesurer leur position, leur distance et leur mouvement lorsqu'ils sont utilisés. Contrairement aux joysticks analogiques standards, qui utilisent la résistance électrique pour détecter le mouvement, les joysticks à effet Hall n'ont aucun contact physique entre les pièces mobiles. Cela signifie qu'ils ne s'usent pas facilement et qu'ils ne développent pas de dérive du joystick, ce qui est un problème courant pour les joueurs. La dérive du joystick se produit lorsque le joystick commence à se comporter de manière imprévisible et provoque des mouvements indésirables dans votre jeu

Evidemment, à ce stade, cela ne reste qu'une rumeur. On sait que Nintendo a déposé en 2023 un brevet sur des Joysticks magnétiques qui utiliseraient des fluides intelligents dit "magnétorhéologiques" et au minimum, on peut affirmer que la société a cherché à développer d'autres systèmes pour équiper ses manettes, et ainsi éviter le Joy-Con Drift.

En attendant d'autres infos, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

