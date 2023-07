Nintendo Switch 2 : une révélation imminente ? Des développeurs auraient reçu les premiers kits de développement de la prochaine console de Nintendo

Si pendant longtemps, on a cru que la sortie du successeur de la Nintendo Switch était liée à celle de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, aujourd'hui, difficile de faire des pronostics. Plus de six ans après sa sortie, malgré des ventes qui déclinent inexorablement, la Nintendo Switch actuelle continue de truster le sommet des charts. Pour autant, même si Nintendo a bon espoir de continuer à faire vivre sa console pendant quelques années encore, forcément, on se doute que la nouvelle console se profile à l'horizon. Les enjeux sont énormes tant le passage d'une génération à l'autre est un moment délicat de la vie d'une console.

Sony réussit généralement ce passage car ses consoles sont des monstres de technologie qui dix ans après leur sortie continuent d'impressionner. La PS4 en est d'ailleurs un bon exemple. Elle continue d'accueillir de grands jeux, D'ailleurs, parfois les mêmes qui servent de vitrine à la PS5. On ne sait pas encore si Nintendo s'inspirera de son concurrent ou s'il préférera miser sur l'aspect plateforme perpétuelle façon iOS avec une rétrocompatibilité totale de la console actuelle avec la prochaine. Quoiqu'il en soit, les fans sont au taquet

C'est ainsi qu'on apprend aujourd'hui de la part de Nash Weedle, un leaker espagnol qui s'est notamment distingué en dévoilant l'existence d'un Metroid 2D avant l'officialisation de Metroid Dread, développé par Mercury Steam, que les premier kits de développement de la nouvelle console de Nintendo sont arrivés en Espagne. Si cette information est exacte, on peut penser, et c'est ce qu'en déduit Nash Weedle, que l'officialisation de l'existence de la nouvelle console ne devrait plus trop tarder.

Le 21 juin dernier a publié un Nintendo Direct qui a présenté les jeux à venir sur Nintendo Switch fin 2023 et début 2024 (pour plus de détails, voir ICI). Se pourrait-il que Nintendo ait d'autres annonces à faire ? En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.