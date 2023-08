Il paraît que la Nintendo Switch 2 s'appelle en fait la Nintendo FOCUS

Et si, finalement la Nintendo SWITCH 2 n'en n'était pas une, de Nintendo Switch ? Depuis quelques jours, un certain Jonathan Bark enflamme le net en publiant des tas d'informations et d'images sur le prétendu successeur de la Nintendo Switch. On aurait pu y croire car, franchement, tout est possible dans la vie mais là c'est un tout petit peu too much. Au moins, le nom de la console a le mérite de l'originalité en prenant à revers toutes les rumeurs publiées jusqu'à présent et puis, il faut reconnaître que c'est assez drôle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on vous passe "l'info". C'est si bon de rire. On ne va cependant pas relayer tout ce que cette personne prétend car elle prétend beaucoup mais juste un petit condensé de ces "meilleures" révélations. Et puis, on ne sait jamais... Quand, c'est faux, on croit que c'est vrai et quand c'est vrai, on croit que c'est faux, alors on y va.

La Nintendo Switch 2 s'appellerait en fait la Nintendo FOCUS (rectification : Nintendo FOCUS™ )

s'appellerait en fait la (rectification : ) Un nom en rapport avec les fonctionnalités VR de la console

La console ferait 4K- pardon, elle proposerait du 4K "mais très limité" (C'est Nintendo , il ne faut pas l'oublier)

, il ne faut pas l'oublier) La console sera dévoilée en avril 2024. Une fête sera organisée en juin 2024 pour présenter la console (on ne sait pas s'il y aura des toasts pâté-cornichons mais ce serait bien) et finalement la console sortira en fin d'année au prix de 429,99€

Mario Kart 9 serait un des jeux de lancement mais chut, Jonathan Bark ne peut rien dire au risque de griller sa source (mais en disant cela ne l'a-t-il pas déjà désigné du doigt ?)

serait un des jeux de lancement mais chut, ne peut rien dire au risque de griller sa source (mais en disant cela ne l'a-t-il pas déjà désigné du doigt ?) La Nintendo FOCUS aurait une manette Pro nommée... FOCUS Pro 1

Un Super Mario 3D est en développement mais faut pas rêver, ce n'est pas Super Mario Odyssey 2, juste un nouveau Super Mario 3D Land / World

Super Mario Odyssey 2 aurait été annulé car les développeurs auraient trouvé "monotone" la chasse aux Lunes (c'est tellement évident).

aurait été annulé car les développeurs auraient trouvé "monotone" la chasse aux Lunes (c'est tellement évident). La plupart des titres seraient rétro-compatibles mais ils nécessiteront de passer à la caisse. Jonathan Bark connaît déjà le prix : 2,99$ par titre.

connaît déjà le prix : par titre. Le Street Pass serait de retour, il y aurait un nouveau F-Zero (F-Zero: Titans) Nintendo World et même ARMS 2 (prévu en 2025). Manque plus que Mother 4 et on est bon.

et on est bon. ll y aurait aussi un jeu que s'apelerio Quezac

Notez que la fonction four à pizza annulée de la Switch serait enfin disponible sur la FOCUS (NDLR : ça, c'est notre scoop)

Pour finir, un coup d'œil en exclusivité sur le menu de la Nintendo FOCUS ICI. C'est juste magnifique. Pour le reste, vous pouvez aller lire les X de Jonathan Bark sur ses réseaux pour vous faire votre propre avis.

Alors vrai ou FOCUS ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Lire aussi :