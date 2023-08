La Nintendo Switch 2 va-t-elle être annoncée ce mois-ci ?

En ce moment, les rumeurs concernant la Nintendo SWITCH 2, sont comme les feuilles mortes de la chanson, elles se ramassent à la pelle. On a ainsi vu des images d'une prétendue nouvelle Switch avec de drôles de manettes et on a appris que des des studios avaient reçu leur kit de développement... Au fil des rumeurs, un consensus semble émerger : la Nintendo SWITCH 2 sortira pour les fêtes de fin d'année 2024 . Pour autant, soyons clair : tout est possible tant que Nintendo n'a pas officialisé l'arrivée de sa prochaine console.

Mais justement, quand est-ce que Nintendo va-t-il enfin lever le voile sur le successeur de sa Nintendo Switch ? Si la console sort effectivement en fin d'année prochaine, on peut penser que Nintendo attendra les fêtes de cette année pour l'annoncer, histoire d'éviter un trop gros effondrement des ventes de la Switch actuelle. Mais en même temps, là encore, tout est possible et Nintendo peut très bien dévoiler sa nouvelle console avant la fin de l'année (et pourquoi pas, concéder enfin à une baisse de prix de sa console actuelle). Il est vrai que plus le temps passe, plus Nintendo aura du mal à contenir les fuites et dans ces conditions, il vaut peut-être mieux prendre les devants et maîtriser sa communication.

En attendant de le découvrir, un site anglais peu connu, Start Menu affirme, d'après ses sources, qui recouperaient en partie les dernières révélations fournies par VGC et Eurogamer, que Nintendo pourrait dévoiler sa nouvelle console dès ce mois-ci durant la gamescom qui se tiendra cette année du 22 au 27 août 2023 .

Evidemment, connaissant Nintendo, cela paraît un peu curieux que la société japonaise annonce sa nouvelle console durant un tel événement ou même durant le Opening Night Live co-organisé par Geoff Keighley (prévu le 22 août ). Cependant, de l'avis même de Start Menu , sa source n'a pas été très claire, mais affirme juste que la Nintendo SWITCH 2 sera dévoilée vers la fin du mois d'août, sans préciser le moyen que ce soit par un Nintendo Direct ou via un événement exceptionnel ou juste un X sur les réseaux sociaux.

Ce qui est bien avec ce genre de rumeurs, c'est qu'il nous faudra pas attendre longtemps pour qu'elle se confirme ou, au contraire, se dégonfle lamentablement comme un ballon de baudruche.

