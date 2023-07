Nintendo Switch 2 : écran LCD, support cartouche, sortie fin 2024... Les dernières rumeurs alors que les "studios partenaires clés" ont reçu les premiers kits de développement

Et ça continue encore et encore... (Ce n'est que le début, d'accord, d'accord). Les rumeurs autour de la sortie de la prochaine console de Nintendo se multiplient ces derniers jours. Après les images d'une prétendue Nintendo Switch 2 (voir ici) et des infos en provenance de la chaîne d'approvisionnement (voir là), VGC et Eurogamer confirment, dans des articles publiés ce jour, que les premiers kits de la nouvelle console Nintendo ont déjà été envoyés aux "studios partenaires clés".

Alors que beaucoup espèrent que la Nintendo SWITCH 2 sorte début 2024 (et même un peu avant), les sources de VGC et Eurogamer voient plus loin et tablent plutôt pour une sortie fin 2024 .

Sans pour autant confirmer que la nouvelle console sera une console de la famille Nintendo Switch, les mêmes sources prétendent qu'il s'agira bien d'une nouvelle console hybride, qui pourra donc être joué en mode télé et en mode portable. Pour des raisons de coûts, par contre, l'écran de la console serait, à priori, un écran LCD et non un écran OLED. La console continuerait sinon à utiliser le format cartouche tout en continuant à développer son offre numérique.

Cependant, en ce qui concerne la rétrocompatibilité, il y aurait un doute... Apparemment, certains éditeurs-tiers seraient contre car cela les empêcherait de ressortir de nouvelles versions de jeux déjà disponibles sur Nintendo Switch.

Evidemment, tout ceci est à prendre avec beaucoup de pincettes, en attendant que Nintendo ne se décide à lever le voile sur le successeur de la Nintendo Switch.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi :

Source : Videogameschronicle