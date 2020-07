Y aura-t-il un Nintendo Direct avant Noël ou peut-être à la St Glin-Glin ? A moins que ce ne soit pendant la fameuse semaine des quatre jeudis ? C'est une possibilité à ne pas négliger et plusieurs signes semblent aller dans ce sens (source : l'homme qu'à vu l'homme qui a vu l'ours.) Retrouvez notre édito après la diffusion du Nintendo Direct "Partner Showcase" du 20 juillet 2020, très diversement apprécié...

Alors que depuis des mois, les joueurs se demandent ce que Nintendo prépare pour l'année 2020 (et même après) et espèrent un Nintendo Direct qui clarifierait tout ça, c'est l'incompréhension qui prédomine après la diffusion hier d'un NDirect Mini dédié aux tiers. Un Direct qui était soit-disant "surprise" mais qui était en réalité teasé depuis des semaines sur les réseaux sociaux par des sources officieuses même si personne n'avait envisagé ce "nouveau format" ce qui, pour le coup était une vraie surprise. Parait-il d'ailleurs qu'il y a encore des joueurs qui sont debout, devant leur écran, immobile et tremblant, l'air hébété en battant des coudes et en caquetant comme s'ils étaient des poules (ne me demandez pas pourquoi.)

Ou sont les rêves ?

Evidemment, certains vous diront que c'est la faute des rumeurs si les joueurs sont déçus à force de leur faire miroiter des merveilles- ce qui n'est pas tout à fait faux (voir nos prédictions.) En même temps, les rumeurs ne prolifèrent que parce que Nintendo leur laisse toute la place ! En effet, cela fait des mois que Nintendo semble ne plus maîtriser sa communication, désormais soumise aux rumeurs et aux fuites qui dictent le calendrier et donnent un semblant de cap, réussissant ce que Nintendo n'arrive plus à faire : vendre du rêve aux joueurs !

Il faut quand même comprendre que c'est depuis le mois de janvier ( et même avant) que les joueurs attendent que Nintendo présente son programme des mois à venir, et la firme ne le fait que par bribes sans jamais donner une vision globale qui permettrait aux joueurs de se projeter et d'avoir des échéances. Pour autant, s'il n'y avait pas eu la pandémie mondiale de Coronavirus, les joueurs devraient déjà savoir à quoi s'en tenir puisque chaque année, en préambule du salon des jeux vidéo de Los Angeles, l'E3, Nintendo sort le(s) grand'(s) jeu(x) avec un Nintendo Direct (ou assimilé.)

Une année particulière...

Seulement cette année, l'E3 a été annulé. Et si tout le monde a bien compris pourquoi, le problème c'est que Nintendo n'a pas cru bon communiquer et publier ne serait-ce qu'un message à l'attention des joueurs pour leur expliquer la situation, laissant ce soin (encore une fois) aux rumeurs et aux (prétendues) fuites.

Quelle nous semble loin l'époque de Satoru Iwata (à l'origine, justement, des Nintendo Direct) qui s'adressait en priorité aux joueurs, s'excusant parfois à tord et à travers pour des retards ou des cafouillages et mettant en place le programme Ambassadeur suite au faux départ de la 3DS. Désormais, les joueurs ne sont plus vraiment au centre des préoccupations des dirigeants de Nintendo qui visent bien plus haut et bien plus large que la simple communauté des gamers. Ce n'est sans doute pas un hasard si en quelques mois, quasiment toutes les grandes figures qui incarnaient la société aux yeux des joueurs sont parties ou ont été remplacées par des personnalités plus discrètes. L'actuel président de la société, Shuntaro Furukawa ne s'est d'ailleurs jamais vraiment présenté aux joueurs (idem pour son prédécesseur Tatsumi Kimishima) et encore moins prêté à une mise en scène amusante comme le faisaient Iwata et Reggie Fils-Aimé.

Des joueurs délaissés

En ce sens, il y a sans doute un décalage entre ce qu'attendent toujours les joueurs et la stratégie hégémonique globale de Nintendo qui suit en quelque sorte les traces de Disney (en se diversifiant et en faisant de ses mascottes des héros universels.) Nintendo est en train de se transformer. Et pour la firme, il ne s'agit plus simplement de plaire aux joueurs et donc de s'adresser spécifiquement à eux. Et au contraire, même il s'agit désormais pour Nintendo de s'adresser au plus grand nombre et de ne pas apparaître sectaire ou excluant ou visant une petite communauté qui ne pèse finalement pas grand chose face au reste du monde !

Il n'empêche que la firme fait surement une erreur en méprisant d'une certaine manière sa base de fans qui soutient la société dans les bons et les mauvais moments. Cette base de fans purs et durs, dont certains viennent régulièrement sur notre site (salut les filles) ne pèse peut-être pas grand chose en terme de nombre de personnes, et ce n'est sûrement pas elle non plus qui fait ou défait le succès d'un jeu. Mais cette base est un peu comme Miyamoto : un symbole mais aussi un rocher inamovible sur lequel la société peut s'appuyer. Cette communauté peut en outre amorcer un "good" ou un "bad buzz". C'est aussi une caution d'authenticité pour Nintendo. C'est peut-être aussi une partie de son ADN.

Une communication incompréhensible

Bref, il n'est pas normal que depuis des mois, la société balade ses joueurs sans prendre la peine de leur expliquer quoique ce soit. Alors évidemment si on fait le compte :; entre les Direct Mini, les annonces sur Twitter, les vidéos spéciales autour des Pokémon, d'Animal Crossing ou encore de Smash Bros, on ne peut pas dire que Nintendo ne communique pas. Mais c'est une communication qui part dans tous les sens et qui, du point de vue des joueurs, est contre productive.

La preuve avec ce dernier Direct Mini qui est de l'aveu de Nintendo "un nouveau format". Nommé "Partner Showcase", ce nouveau rendez-vous est en réalité une très bonne idée puisqu'il fait la part belle aux jeux tiers sous le label "Direct mini" avec l'idée que les annonces ne soient pas amoindries par la présence des mastodontes de Nintendo. Le problème c'est que justement toutes les annonces de ce premier "Partner Showcase" ont été éclipsées voire écrabouillées par l'omniprésence des mastodontes de Nintendo que tous les joueurs avaient forcément en tête ! Le Mini Direct aurait été publié après un "gros" Direct, la réaction des joueurs auraient évidemment été différente et sa réception bien plus positive.

Le Direct de la délivrance

Le plus ironique, c'est que cette diffusion du Mini Direct ne met pas fin aux rumeurs d'un vrai Direct- au contraire même. On peut penser que Nintendo a désormais bien séparé les choses. Et d'ailleurs, le fait que ce Partner Showcase ait été publié un lundi n'est pas fortuit et on peut penser que les prochains (si prochain il y a) seront publiés un lundi, de façon à laisser les autres créneaux de libre pour les autres formats Nintendo Direct.

A ce jour, à près de cinq mois de la fin de l'année, Nintendo n'a donc toujours pas présenté son programme de 2020 et plus le temps passe et plus il est évident que la firme va être obligée de passer à l'offensive dans un avenir proche... L'idéal étant avant la fin du mois. La crise du COVID a évidemment bouleversé les plans de Nintendo- même si (et c'est le comble) Nintendo prétend le contraire. Mais on ne peut pas croire que la société n'a rien en stock (et n'avait donc rien prévu pour le Direct de l'E3.) Il est donc vraiment impératif que Nintendo se mette enfin à table- à défaut de la renverser et nous présente le dîner des fêtes de fin d'année. On reste donc, pour le moment persuadé qu'un Nintendo Direct est sur le point d'être diffusé. Bon c'est vrai qu'on est persuadé de cela depuis près d'un an ! Mais, forcément, il y a un moment ou ce Direct arrivera... C'est vrai que cela ne paraît pas logique que Nintendo ne l'ait pas déjà publié mais il y a peut-être une incertitude sur un titre important qui n'est pas tout à fait prêt ou Nintendo veut peut-être accompagner certaines annonces... Il y a forcément des tenants et des aboutissants qui nous échappent mais la situation semble intenable.

Y-a-t-il oui ou non les jeux Mario 3D qui vont débarquer sur l'eShop (peut-être le 1er août ) mais aussi en version boîte? Et une version augmentée de Super Mario 3D World sortira-t-elle cette année ? Les rumeurs sont tellement persistantes que l'on a du mal à croire que cela puisse être faux ! Mais en même temps , on ne peut pas s'empêcher de se demander (si c'est vrai) pourquoi Nintendo n'a pas encore annoncé cette histoire d'anniversaire de Mario et n'y a pas associé Paper Mario ? Quant aux autres jeux Nintendo Switch qui pourraient sortir pour Noël, combien de temps faudra-t-il encore attendre avant de les découvrir ?

Le suspens continue et on espère vraiment qu'il prendra fin dans les jours qui viennent et au plus tard avant la fin du mois. Que les fans respirent un peu... Jusqu'à la prochaine rumeur.