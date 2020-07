Nintendo Direct : dernières rumeurs et prédictions

Si vous étiez en retraite dans une grotte ces dernières semaines ou que venez tout juste de sortir d'un caisson de cryogénisation (ça arrive plus souvent qu'on ne le pense) vous ne savez sans doute pas que toute la communauté des fans de Nintendo attend impatiemment la diffusion d'un nouveau Nintendo Direct qui est (à priori) prévu demain ou. ..Après-demain ou... Après-après demain ! A dire vrai, ça peut être aussi la semaine suivante ou celle d'après ! Il faut préciser que cette diffusion n'est pour le moment qu'une rumeur. Cependant tous les voyants sont au vert pour la diffusion d'un nouveau Nintendo Direct qui présenterait le catalogue des semaines à venir sur Nintendo Switch et plus spécifiquement des jeux prévus pour la fin de l'année.

En attendant le Direct ...

Il est donc possible que cet hypothétique Nintendo Direct arrive dès demain si on se fie aux dernières rumeurs. Alors certes, une publication un lundi, ce n'est pas courant pour un Nintendo Direct mais en même temps, on vit une période très spéciale à cause de la pandémie... Et puis, encore une fois même si c'est mardi ou un peu après, peu importe... Il paraît logique que Nintendo veuille présenter ses prochains jeux ne serait-ce que pour permettre aux enseignes de préparer leur arrivée- ce qu'elles ne peuvent pas faire si les jeux n'ont pas été officiellement annoncés par Nintendo. On peut d'ailleurs penser que logiquement, Nintendo aurait du déjà présenter ses prochains jeux, comme il le fait chaque année à l'E3. Mais comme le salon américain a été annulé, Nintendo a du décaler ses plans.

Forcément, Nintendo a un stock d'annonces qui étaient prêtes pour l'E3 avant son annulation. On ne peut pas croire que Nintendo n'a rien en stock ! On le répète : à ce jour, le catalogue de sortie sur Switch est VIDE ! Alors, certes, depuis septembre 2019, il n y'a pas eu de "grand" Nintendo Direct. Il y en a eu un mini, des événements, des Indie World et des annonces ponctuelles via les réseaux sociaux mais pas de Nintendo Direct standard... Cependant, difficile de croire que Nintendo a définitivement abandonné le format et la marque Nintendo Direct. Ça reste un moyen fort et "direct" de présenter ses jeux en concentrant les annonces et l'attention des joueurs comme des médias. D'ailleurs désormais beaucoup d'éditeurs ont leur propre version du Direct.

Alors, à quoi faut-il s'attendre- si tant est qu'il faille s'attendre à quoi que ce soit !? Retrouvez ci-dessous toutes les rumeurs mais aussi nos prédictions et nos souhaits pour ce Direct et plus largement sur ce qu'on espère trouver prochainement sur notre bonne vieille Nintendo Switch... Evidemment, n'oubliez pas qu'il vaut mieux ne pas (trop) s'emballer sous peine d'être déçu sans compter que vous pouvez aussi attraper des rhumatismes et/ou vous dessécher comme une momie à rester bêtement les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur à attendre un Nintendo Direct qui si ça se trouve ne viendra jamais. Il ne faut donc pas prendre cet article trop au sérieux. C'est une façon comme une autre de passer le temps et de tromper notre patience !

Depuis le début de l'année, Nintendo a sorti très peu de jeux. Il reste donc cinq mois pour inverser la tendance, ce qui semble peu ! Mais la société peut tout de même sortir un ou plusieurs des jeux cités ci-dessous sachant que les dernières rumeurs évoquent "deux annonces"...

Rumeurs et prédictions

Comment terminer un Nintendo Direct en laissant les joueurs K.O debout ? C'est simple avec un trailer du prochain Zelda ! Si vous venez sur le site régulièrement vous savez peut-être que nous pensons que la sortie de ce nouvel opus se fera forcément avec une nouvelle itération de la Switch (façon New 3DS par rapport à la 3DS) : une New Nintendo Switch ou une Super Nintendo Switch qui améliorerait un peu la console et lui redonnerait un coup de jeune (voir notre raisonnement ici ). Evidemment, on rêverait que le jeu et la console sortent cette année (et là si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une syncope mondiale) mais on table plutôt pour l'année prochaine : mars ou fin d'année 2021 . Il n'empêche qu'e nous ne sommes pas opposés à la découverte d'un nouveau trailer et même du titre du jeu. (Pour rappel, toutes les rumeurs de Zelda Breath of The Wild 2 sont là )

super jeu de la 3DS mal considéré... A moins que cette année, il n'y ait pas de nouveau Zelda sur Switch... Parmi les grosses cartouches encore en réserve, avec Metroid et Zelda, il y a un autre jeu phare dont on a plus de nouvelles : Bayonetta 3 . Là encore, on imagine mal le jeu sortir cette année- même s'il faudra bien qu'il sorte un jour.

. Là encore, on imagine mal le jeu sortir cette année- même s'il faudra bien qu'il sorte un jour. Evidemment, on peut aussi imaginer que Nintendo nous présente : une nouvelle licence ! Ça arrive, parfois !

Parmi les souhaits de pas mal de joueurs, beaucoup aimerait que la console ait de nouvelles applications multimédia comme Netflix ou tout simplement un navigateur. Et ne parlons pas des dossiers, des thèmes et même d'une refonte du menu qui est parfait lorsque l'on ne possède que peu de jeux mais qui n'est pas conçu pour ceux qui en ont des dizaines. Cela ne sera probablement pas annoncé dans un Direct mais il faudrait que Nintendo se penche là-dessus... On espère vraiment une amélioration à ce niveau-là aussi avec le prochain modèle... Beaucoup aimerait aussi que les catalogues de jeux N64 mais aussi NDS et GameBoy débarquent sur Switch comme ils l'étaient sur Wii U et 3DS. Nintendo est trop frileux avec son propre patrimoine et c'est dommage.'Tant qu'on reste dans l'abstrait et le fantasme, autant aussi rajouter les catalogues de la GameCube et de la Wii (et même de la 3DS- soyons fou !)

Voilà, notre petit tour des rumeurs et de nos souhaits est quasiment complet.On aurait pu parler de Mario Kart 9 ou du retour de Rhythm Paradise, Kid Icarus ou de Wario Ware... Et même du remaster de la Zoubida. Il y a tellement de possibilités et en même temps, il n'y a pas énormément de créneau de sortie d'ici le 31 décembre... Si vous avez d'autres idées ou des souhaits précis, n'hésitez pas à les partager.