F-Zero enfin bientôt de retour ?

F-Zero est une des licences cultes de Nintendo qui contrairement à d'autres est très peu exploitée. En effet, depuis 2004 , la série de jeux de course futuriste mettant en vedette Captain Falcon est aux abonnés absents si on excepte un retour (peu percutant) dans Nintendo Land. Mais cela pourrait changer d'ici peu... En tout cas, les fans s'emballent depuis quelques heures suite à la découverte d'un nouveau compte Twitter caché qui serait cette fois estampillé F-Zero !

Souvenez-vous, déjà il y a deux jours , des fans ont, semble-t-il, mis à jour un compte Twitter officiel pour célébrer les 35 ans de Mario (voir ici;) Un compte que Nintendo aurait créé et caché dans l'attente de la présentation de ses plans à venir... Et donc, apparemment, la société japonaise aurait créé un autre compte Twitter cette fois pour F-Zero. Comme pour celui des 35 ans de Mario, ce compte dont l'adresse serait @FZeroJP, serait pour le moment caché sous un pseudo provisoire et proche de l'autre (genre "aaaaaaa" ) et son adresse de récupération de mot de passe pointerait aussi sur le site Nintendo officiel, là encore comme celui des 35 ans de Mario...

Evidemment, à ce stade, la prudence reste de mise surtout qu'il est très facile aujourd'hui de créer des faux. Cependant, il faut noter que ce compte a, semble-t-il, été créé en mars 2020 (et non il y a quelques heures suite à la news précédente...) Alors cela accrédite-t-il forcément le retour de F-Zero sur Nintendo Switch ? Pas forcément... Même si le compte existe, c'est peut-être simplement Nintendo qui sécurise et réserve l'adresse pour qu'elle ne soit pas utilisée par un tiers.

Quoiqu'il en soit, tous les voyants clignotent en rouge et les bodys de tous les joueurs sont ready pour ne pas dire raidis dans l'attente du fameux quoique toujours hypothétique Nintendo Direct (voir là.) Encore quelques jours à patienter avant d'en avoir le cœur net. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Videogameschronicle