F-Zero : le compte Twitter mystérieux est un fake qui vient de publier une vidéo à caractère pornographique

Il y a quelques jours, les joueurs et plus spécifiquement les fans de Nintendo se sont emballés suite à la découverte d'un mystérieux compte Twitter "caché" pointant vers l'adresse @FZeroJP laissant penser soit que la licence de course futuriste préparait son retour soit que Nintendo sécurisait l'adresse Twitter pour éviter une utilisation frauduleuse par un tiers... On peut désormais affirmer avec certitude que ce n'est ni l'un ni l'autre et surtout pas la seconde option puisqu'une vidéo vient d'être postée sur ce compte et qu'il s'agit d'une vidéo étrange à caractère pornographique. Il s'agit donc d'un fake créé pour piéger les joueurs donc faîtes attention ! Apparemment, les créateurs de ce compte ont pris soin de créer une adresse mail coïncidant avec celle de Nintendo Japon. Le plus étrange c'est que Nintendo n'ait , à priori, rien entrepris pour faire fermer ce compte ou plutôt ces comptes... Car bien évidemment après une telle révélation, l’authenticité du compte Twitter japonais caché pour les 35 ans de Mario est plus que remise en question.

A l'arrivée une nouvelle déconvenue pour les fans de Nintendo qui les enchaînent depuis le début de l'année alors qu'ils attendent que la société japonaise clarifie simplement l'horizon de la Nintendo Switch.