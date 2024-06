Metroid Prime 4 : Beyond : le trailer du Nintendo Direct tournait-il sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 ?

On l'attend depuis 7 ans déjà. tellement, qu'à force, on ne l'attendait plus ! Pourtant, Metroid Prime 4: Beyond a bien été dévoilé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver les détails ICI). Pour l'occasion, Nintendo a publié un premier trailer donnant un bref aperçu du jeu.

S'il semble déjà écrit que les développeurs n'ont pas renversé la table à thé et que l'épisode s'inscrit parfaitement dans la tradition des épisodes précédents, certains joueurs se sont demandés s'il s'agissait bien d'un jeu Nintendo Switch.

Certes le jeu est annoncé et prévu (uniquement pour le moment) sur notre bonne vieille Switch mais certaines séquences du trailer sont vraiment magnifiques, peut-être même un peu trop... Pour en avoir le cœur net, IGN a demandé à Richard Leadbetter du site Digital Foundry, habitué à tester les jeux Switch, d'analyser le trailer et de donner son avis.

Pour lui, il n'y a pas de doute : le trailer de Metroid Prime 4: Beyond montre bien un jeu Nintendo Switch. Un très beau jeu, mais un très beau jeu Switch. Retrouvez ci-dessous la traduction de son expertise :

Il a l'air génial et il y a quelques effets sympas que nous avons examinés de plus près, mais en fin de compte, toutes les preuves indiquent que ce jeu fonctionne sur la Switch d'origine. La résolution de rendu interne compte à 900p, ce qui est la même que Metroid Prime Remastered. Et aussi bon soit-il, il existe des problèmes d'alias et même des baisses de fréquence d'images très mineures. Tout dans la composition visuelle est cohérent avec un jeu Switch vraiment bien fait, où Retro a un excellent palmarès. J’imagine que le studio de développement est vraiment heureux que les gens établissent une connexion avec la Switch 2