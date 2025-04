Mario Kart World : la route-arc-en-ciel se méritera dans le nouveau Mario Kart

Mario Kart World vient d'avoir droit à son Nintendo Direct spécial (et vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Et si finalement, la vidéo a surtout récapitulé tout ce que l'on savait déjà, on a pu, malgré tout, y découvrir quelques petits détails sympas...

Par contre, certains fans ont remarqué l'absence d'une course emblématique de la série : la Route arc-en-ciel. Se pourrait-il que Nintendo ait fait l'impasse sur cette course incontournable ?

A priori, non. Si on en croit une capture d'écran réalisée par un membre du forum Reddit sur le site coréen de Nintendo, la route iconique sera bien présente. Seulement, il faudra, à priori, la débloquer, et même la mériter !

En effet, dans le Nintendo Direct spécial Mario Kart World, il est dit qu'en remportant toutes les coupes du Grand Prix, "un circuit haut en couleur pourrait bien apparaître". On voit alors s'envoler dans le ciel, une étoile filante à la traine arc-en-ciel...

Evidemment, cela peut tout à fait être une nouvelle course mais compte tenu de l'absence de la Route arc-en-ciel dans la présentation et la description d'un "circuit haut en couleur", il n'y a, à dire vrai pas beaucoup de doutes.

Pour en savoir plus néanmoins, il faudra attendre le 5 juin , date de la sortie de Mario Kart World et de la Nintendo SWITCH 2.

Source : Nintendolife