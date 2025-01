Nintendo SWITCH 2 : le trailer bat des records de vues

On l'attendait depuis très longtemps et il est enfin arrivé ce jeudi . Le trailer de présentation de la Nintendo SWITCH 2 a enfin été publié sur les pages YouTube de Nintendo, nous permettant d'avoir un premier aperçu officiel de la nouvelle console.

Si finalement le trailer a été diversement apprécié, on peut tout de même dire qu'il a suscité un vrai élan de curiosité puisqu' en moins de deux jours , il comptabilisait plus de 18 millions de vues sur la page YouTube de Nintendo of America, faisant à priori mieux que le trailer de la première Switch mais aussi que celui de la PS5, vu, selon VGC, 13 millions de fois en 48H.

Les nombreuses fuites et rumeurs des jours précédant n'ont visiblement pas altéré la frénésie autour de la nouvelle console- peut-être même au contraire.

Dans le même temps, notez que la version japonaise du trailer a été vue près de 7 millions de vues et la version française, plus de 790 000 .

Sur le réseau social X, les chiffres s'envolent. puisque le trailer sur le compte de NOA comptabilise plus de 40 millions vues et sur celui de Nintendo Japon, on monte jusqu'à 50 millions ! (et 2 millions sur celui de Nintendo France)

Le Nintendo Direct prévu en avril prochain , centré sur la Nintendo SWITCH 2 sera, assurément très regardé.

