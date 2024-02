L'insolent succès de la Nintendo Switch, sept ans après sa sortie, n'influe pas sur les plans de sortie de la Nintendo SWITCH 2

Lors de la traditionnelle session de questions-réponses entre les investisseurs et Nintendo, faisant suite à la publication du dernier bilan financier de la société, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo s'est refusé à entrer dans les détails du successeur de la Nintendo Switch rappelant que tout ce qui était dit dans la presse et sur internet ne provenait pas de Nintendo et qu'il était important que les investisseurs se réfèrent uniquement aux infos provenant des réseaux et des sites Nintendo officiels.

Un actionnaire a alors demandé si Nintendo avait modifié ses plans concernant la sortie de la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) en constant que la demande pour la Switch actuelle était toujours forte, près de sept ans après sa sortie. Shuntaro Furukawa a été très clair à ce sujet. La sortie d'une nouvelle console ne s'improvise pas et "nécessite un processus de planification solide exécuté avec soin". En conséquence, le succès continu de la Nintendo Switch n'a aucun impact sur la sortie de la future console.

Le président de Nintendo a tout de même expliqué que si la firme n'avait jamais envisagé de vendre 15 millions de consoles et 180 millions de jeux au cours de la septième année de vie de la Nintendo Switch avec un record d'utilisateurs(122 millions), il sera malgré tout désormais difficile "d'augmenter le nombre de nouveaux clients".

Il n'empêche que 2023 restera pour Nintendo, une année importante qui aura vu le succès de grands jeux qui auront permis d'augmenter la popularité des licences de la marque. Retrouvez ci-dessous la traduction de la question et de la réponse de Shuntaro Furukawa. Notez qu'il s'agit d'une traduction de la version japonaise et il est possible qu'il y ait quelques approximations.

Traduction Q/R - Février 2024

Question 1 :

(...) Par ailleurs, veuillez nous dire si la forte performance de l'activité Nintendo Switch aura un impact sur le calendrier de lancement du nouveau matériel.

Réponse de Shuntaro Furukawa :

En ce qui concerne le nouveau matériel, nous sommes constamment en train de rechercher et de développer de nouveaux matériels et logiciels, mais nous ne pouvons rien vous dire de plus à ce sujet. Par ailleurs, comme nous l'avons dit précédemment, des articles et des spéculations ont été publiés récemment dans la presse, principalement sur l'internet, comme si ces informations avaient été annoncées publiquement par nous. Or, il ne s'agit pas d'annonces officielles de la part de l'entreprise. Les informations qui n'ont pas été officiellement annoncées par l'entreprise peuvent induire en erreur les clients et les investisseurs. Veuillez lire les informations que nous fournissons sur notre site web officiel et sur les sites de réseaux sociaux. Nous souhaitons que nos clients et investisseurs prennent une décision appropriée après avoir lu les informations que nous fournissons sur notre site officiel et nos sites de réseaux sociaux. La préparation d'un nouveau matériel prend beaucoup de temps et nécessite un processus de planification solide exécuté avec soin. Par conséquent, la dernière situation commerciale n'aura pas d'impact sur ces plans.

