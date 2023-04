Nintendo Systems : la nouvelle entreprise de Nintendo et DeNA officiellement créée - Tous les détails.

Depuis 2015, Nintendo s'est associé avec l'entreprise japonaise DeNA spécialisée dans les jeux mobiles (et on vous en avait fait une petite présentation à l'époque). Depuis, le partenariat à pris de l'importance avec la sortie de plusieurs titres mobiles à succès. Lors du dernier briefing devant les investisseurs, Nintendo a annoncé son intention de créer une "co-entreprise" avec DeNA. Elle a officiellement été créée il y a quelques jours. Nommée Nintendo Systems, la co-entreprise doit développer et exploiter des "systèmes liés à la partie numérique des activités de Nintendo". L'idée est de créer de "nouvelles innovations" en mariant "l'originalité" de Nintendo à "la connaissance technologique" de DeNA toujours dans le but "de faire sourire les gens". Autant dire que ce n'est pas très clair mais un site à été ouvert (ici) et une campagne de recrutement devrait débuter en juin . Retrouvez tous les détails de Nintendo Systems ci-dessous.

Présentation de Nintendo Systems :

Nintendo Systems est née en avril 2023, sous l'impulsion d'une équipe d'ingénieurs de Nintendo et de DeNA, dans le but de créer une console qui facilite la diffusion des divertissements Nintendo auprès des clients. Au milieu des nombreuses innovations technologiques dans le monde, les membres de l'équipe, dotés de forces différentes, s'engagent dans des discussions animées tout en valorisant l'esprit d'originalité et de flexibilité, et travaillent fidèlement à la création de systèmes dans le but d'obtenir de grands résultats qui ne peuvent être atteints par une seule personne. La technologie entourant l'Internet évolue à un rythme vertigineux et se complexifie de jour en jour. Dans ce contexte, Nintendo Systems s'appuiera sur la relation de confiance entre Nintendo et DeNA, entretenue par un partenariat de plus de sept ans, pour créer de nouvelles innovations pour le monde, grâce à l'originalité de Nintendo et à la connaissance de la technologie de DeNA. Le développement de la technologie entourant le divertissement devrait continuer à croître.

Nous continuerons à relever le défi de faire sourire le plus grand nombre de clients possible grâce aux divertissements de Nintendo en incorporant une gamme variée de technologies, des technologies mortes aux technologies de pointe.

Détails de Nintendo Systems :

Nom de l'entreprise. Nintendo Systems Inc. Description de l'entreprise. Développement et exploitation de systèmes liés à la partie numérique des activités de Nintendo.

Planification, développement et exploitation de nouveaux services Représentant Tetsuya Sasaki, président et représentant Administrateur

Administrateur Shinya Takahashi

Administrateur Yusuke Beppu

Directeur Kenji Yamamoto

Directeur Kotaro Fukawa

Directeur Keigo Watanabe

Directeur Kenta Sugawara

Auditeur Takeshi Masuda Mise en place 3 avril 2023 Capital social 5 000 000 000 yens Actionnaire Nintendo Corporation (80% des parts)

DeNA Co Ltd (participation de 20 %) Lieu d'implantation Siège social de Tokyo 24-12, Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-6140 24-12, Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo Shibuya Scramble Square

Bureau de développement de Kyoto 601-8502 2-1, Higashi-Kujo Minami-Matsudacho, Minami-ku, Kyoto Nintendo Headquarters Development Bldg.



