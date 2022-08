SEGA annonce que les jeux cultes des années 90, Space Channel 5 et Comix Zone vont devenir des films

SEGA continue de se diversifier tout en valorisant son catalogue de licences. Après SONIC, adapté avec succès (tout du moins public) au cinéma, SEGA vient d'annoncer un partenariat avec la société de production Picturestart afin d'adapter deux autres jeux cultes de son catalogue, néanmoins jusque-là moins connus du grand public : Comix Zone et Space Channel 5. Pour mémoire, Comix Zone est un beat them up original sorti en 1995 sur Mega Drive dans lequel un auteur de comics se retrouve littéralement pris au piège dans sa BD, l'obligeant à passer de case en case... Quant à Space Channel 5, il s'agit d'un jeu de rythme psychédélique initialement sorti en 1999 sur Dreamcast. Si pour le moment on ne sait pas quand ces films sortiront, The Hollywood Reporter a malgré tout donné quelques détails et notamment le pitch des deux films :

Notez que vous pouvez (re)jouer à Comix Zone sur Nintendo Switch grâce à l'application Mega Drive du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.) Par ailleurs, les deux jeux ont aussi eu droit à une version Game Boy Advance.

