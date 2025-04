The Legend of Zelda: The Wind Waker : le jeu GameCube s'offre une vidéo de gameplay sur Nintendo SWITCH 2

C'est désormais officiel. Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui achèteront une SWITCH 2 pourront dès le 5 juin prochain accéder à l'application Nintendo Classics - GameCube et (re)jouer à trois classiques de la console cubique de Nintendo (avec possibilité d'utiliser une manette GameCube).

Parmi ces jeux, le chef d'œuvre en "toon shading", The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Véritable perle vidéoludique, on a du mal à croire aujourd'hui que le jeu fut autant décrié à sa sortie en 2003 sur GameCube.

A l'époque, les fans n'avaient pas compris la proposition de Nintendo, réclamant à la place un Zelda "réaliste" de la trempe de The Legend of Zelda : Ocarina of Time qui était encore dans toutes les mémoires, et que Nintendo avait eu la mauvaise idée d'offrir en bonus avec les premières éditions de The Wind Waker, enfonçant un peu plus le couteau dans la plaie et laissant penser que le nouveau titre ne se suffisait pas à lui-même !

Aujourd'hui, tout ceci est bien loin. Le toon shading de The Legend of Zelda: The Wind Waker est aujourd'hui entré dans la Legend tout en protégeant le jeu du temps qui passe.

Bien qu'on eut aimé jouer à la version HD du jeu sorti sur Wii U, The Legend of Zelda: The Wind Waker version GameCube reste, en effet, aujourd'hui d'une sidérante beauté.

Sur Nintendo SWITCH 2, le jeu n'a jamais paru aussi beau et éclatant grâce à une qualité d'image et une résolution améliorées. Pour s'en, convaincre, il suffit de regarder un court trailer (posté sur Nintendo Today! et capturé par Universo Nintendo) dans lequel on découvre des séquences de gameplay du jeu sur Nintendo SWITCH 2. La direction artistique, la mise en scène, les bruitages, la musique... Tout est mythique.

Pour mémoire, au cas où, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible le 5 juin 2025 . En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI : Zelda : The Wind Waker VS Zelda : The Wind Waker HD : les différences​

NINTENDO DIRECT - Nintendo Switch 2 : toutes les infos et toutes les annonces

LIRE AUSSI :