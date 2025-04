The Legend of Zelda: Wind Waker HD pourrait sortir sur Nintendo Switch 2 malgré le retour du jeu GameCube original

On en a longtemps rêvé mais c'est désormais une réalité. Le catalogue de jeux GameCube débarquera bien sur Nintendo SWITCH 2 pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Parmi les premiers jeux disponibles au lancement de la console, les fans pourront retrouver l'inoubliable Zelda en "toon shading", The Legend of Zelda: The Wind Waker initialement sorti en 2003 sur GameCube.

Une très bonne nouvelle, tant le titre est mythique et fait partie de la grande histoire du Nintendoverse, même si, pour être honnête, on s'attendait plus à ce que Nintendo propose plutôt son remake, The Legend of Zelda : The Wind Waker HD qui apporte de nombreuses améliorations comme la voile rapide, une quête de la Triforce raccourcie, un mode héroïque et diverses petites corrections...

Cependant, tout n'est peut-être pas perdu.

Lors de la première présentation de la nouvelle console, il semblerait que Nate Bihldorff de Nintendo of America ait vaguement laissé entendre que "toutes les options étaient sur la table".

En même temps, ce ne serait pas la première fois qu'un jeu et son remake cohabitent sur la même console comme, par exemple, SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars et Super Mario RPG sur Nintendo Switch.

En attendant, c'est bien The Legend of Zelda: The Wind Waker dans sa version originale que les possesseurs de Nintendo SWITCH 2, abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vont pouvoir (re)découvrir dès le 5 juin prochain, dans les meilleures conditions possibles, qui plus est, en y jouant avec une manette GameCube comme à l'époque.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour mémoire, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible le 5 juin 2025 .

Pour plus d'infos : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH

,

NINTENDO DIRECT - Nintendo Switch 2 : toutes les infos et toutes les annonces

LIRE AUSSI :

Source : Nintendolife