Kirby Tilt ‘n’ Tumble, Mystery Tower, Blaster Master: Enemy Below et Harvest Moon - Quatre nouveaux jeux ajoutés en juin sur le Nintendo Switch Online

Nintendo vient de dévoiler les jeux du mois de juin pour le Nintendo Switch Online. Les joueurs peuvent désormais mettre à jour leurs applications d'émulateur Nes, Super Nes et Game Boy pour pouvoir télécharger ces quatre classiques : Kirby Tilt 'n' Tumble, Mystery Tower, Harvest Moon et Blaster Master: Enemy Below.

Pour présenter ces quatre jeux, Nintendo of America vous a concocté une courte vidéo, n'hésitez pas à la visionner. Kirby Tilt 'n' Tumble et Blaster Master: Enemy Below sont des jeux Game Boy, Mystery Tower est un jeu Nes et Harvest Moon est le premier jeu de la saga sorti sur Super Nes.