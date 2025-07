Donkey Kong 64 et le premier Super Smash Bros. bientôt de retour sur Nintendo Switch 2 ?

Depuis la sortie de la Nintendo SWITCH 2, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel peuvent retrouver le catalogue GameCube sur la nouvelle console avec pas mal d'améliorations mais aussi de nouvelles options comme la fonction REWIND et le filtre CRT; des options qui sont désormais aussi disponibles avec les jeux de la bibliothèque N64.

Pour l'annoncer, Nintendo a d'ailleurs publié un trailer spécial montrant ces nouveautés en action. Le trailer est disponible depuis plus d'un mois mais faut croire que c'était le temps qu'il fallait pour que certains fans arrivent à faire le point sur un arrière plan flou de la vidéo.

Espérons tout de même qu'ils ne sont pas restés statiques, les yeux rivés sur cette image, pendant un mois.

Quoiqu'il en soit, ces fans sont persuadés d'avoir repéré en arrière plan de la vidéo, des jaquettes de jeux N64 non disponibles pour le moment sur Nintendo Switch. Parmi ces jeux, deux hits intemporels : Donkey Kong 64 et le premier Super Smash Bros. Ils pensent qu'il y a aussi Glover. Alors attention, il faut avoir beaucoup d'imagination pour les repérer ou être très fort pour faire deviner les images des livres "L'Oeil Magique"...

Alors ces jeux vont-ils bientôt agrandir le catalogue de jeux Nintendo Classics - N64 ?

Il est vrai que la collection inclut déjà des jeux Rare comme GoldenEye 007, Perfect Dark, Banjo-Kazooie ou encore Jet Force Gemini , et avec la sortie prochaine de Donkey Kong Bananza, Donkey Kong 64 pourrait très bien les rejoindre. Quant à retrouver le premier Super Smash Bros. en Hd et jouable à plusieurs en ligne, c'est une éventualité qui fera sans doute rêver bien des joueurs, en attendant, pourquoi pas, le retour du mythique SUPER SMASH BROS. Melee de la GameCube.

A ce stade, cela reste une simple supposition et en attendant d'avoir des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

I started hunting with my Discord for what games Nintendo "accidentally" spoiled with the May NSO update video and this is what we have so far. Still trying to compare box arts, but this is what we have so far!! pic.twitter.com/V5IGDsaPFI