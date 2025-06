Nintendo Switch 2 : plus de 3,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde en quatre jours

Hier, on apprenait que, la Nintendo SWITCH 2, sortie le 5 juin dernier, avait battu des records de ventes pour son lancement en France (voir ici) sans que les chiffres ne soient officiels.

Aujourd'hui, la tendance se confirme avec un message officiel de Nintendo publié sur ses réseaux et annonçant plus de 3,5 millions de Nintendo SWITCH 2 vendus en quatre jours dans le monde.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a annoncé que sa nouvelle console de jeu, la Nintendo Switch 2, s’est vendue à plus de 3,5 millions d’unités dans le monde au cours des quatre jours suivant sa sortie le 5 juin 2025 * . Il s’agit du plus haut niveau de ventes mondiales pour une console Nintendo au cours des quatre premiers jours. *Source : Nintendo. Les chiffres de vente incluent le coffret Mario Kart World pour Nintendo Switch 2, ainsi que la console Nintendo Switch 2 en japonais (Japon uniquement) et la console Nintendo Switch 2 multilingue, toutes deux vendues exclusivement au Japon.

C'est un record pour une console Nintendo et peut-être même pour une console de jeu tout simplement.

L'analyste Daniel Ahmad rappelle qu'il a fallu deux semaines à la PS4 pour s'écoulée à 2,1 millions d'unités (et six semaines pour atteindre 4,2 millions d'exemplaires) et sept semaines à la PS5 pour vendre ',4 millions d'exemplaires dans le monde (sachant que la console de Sony n'a pas bénéficié d'un lancement mondiale t est sortie en pleine crise COVID).

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 et Mario Kart World sont disponibles dès à présent .

