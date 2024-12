Nintendo Switch 2 : une sortie en juin 2025 ?

Le suspens touche à sa fin. La Nintendo SWITCH 2 (ou quelle que soit son nom) devrait être présentée officiellement d'ici mars 2025.

A priori, Nintendo n'est pas pressé. Mieux : la firme affiche une certaine confiance.

Pourtant, on le sait, il n'est pas facile de réussir la transition entre deux consoles de générations différentes. On a vite fait de perdre les joueurs qu'on a patiemment séduits pendant des années.

Mais faut croire que Nintendo a bien réfléchi et travaillé pour que la transition se fasse en douceur.

Depuis plusieurs mois, la Nintendo Switch collectionne les "petits" jeux et les remakes, ce qui laisse penser que les ressources principales de Nintendo sont toute entières dévouées à la prochaine console, de façon à lui assurer de grands jeux à sa sortie et dans les mois suivants.

En attendant que Nintendo ne se décide a lever le voile sur la suite de son histoire, le spécialiste en rumeurs, Nate The Hate s'est laissé aller, dans son dernier podcast, à élaborer la chronologie du lancement de la NS2.

D'après Nate The Hate, la Nintendo SWITCH 2 sera dévoilée fin janvier - début février 2025 avec une grande présentation plus détaillée prévue en mai et, enfin, une sortie de la console, en juin.

C'est une chronologie assez étonnante mais, comme toujours avec les rumeurs, on garde ça dans un coin de notre tête en attendant une annonce officielle.

En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

