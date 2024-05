Des remakes de jeux 3DS et GameCube pour la Nintendo Switch actuelle en 2025 ?

On le sait, l'annonce officielle de la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) devrait arriver d'ici mars 2025 .En attendant, les rumeurs ont le champ libre. Spécificités techniques, line-up, rétrocompatibilité ou encore date de sortie, tout y passe.

Parmi les sources récurrentes de ces rumeurs, le compte YouTube brésilien tvPH qui s'est fait connaître en affirmant avant tout le monde que la nouvelle console sortirait finalement en 2025, En attendant de découvrir si le site a visé juste, à défaut de savoir s'il dispose de réelles sources dans l'industrie, tvPH vient de publier une nouvelle vidéo qui, surprise, n'évoque pas la Nintendo SWITCH 2 mais l'avenir de l'actuelle Nintendo Switch.

tvPH affirme en effet que Nintendo ne devrait pas abandonner notre bonne vieille Switch après la sortie de son successeur et qu'il devrait même continuer à l'alimenter avec de "nouveaux" titres. Ainsi, tvPH croit savoir que Nintendo travaille actuellement sur les remakes/remasters de deux anciens jeux ayant fait le bonheur des possesseurs de GameCube et de 3DS et qui devrait sortir en 2025 sur la Nintendo Switch "première génération".

Pas d'autres détails sur les jeux en question mais on garde ça dans un coin de notre tête, sachant que le mois prochain un NINTENDO DIRECT spécial devrait nous en dire plus sur les derniers jeux de la Nintendo Switch.

En attendant, on ne peut que supputer. Toutefois, si la 3DS a encore pas mal de titres qui pourraient faire l'objet de remakes comme, notamment, Kirby : Planet Robobot, The Legend of Zelda : Tri Force Heroes, The Legend of Zelda : A Link Between Worlds ou encore Kid Icarus : Uprising, du côté de la GameCube, le choix est autrement plus restreint... Il y a StarFox Adventures qui nous vient à l'esprit et Metroid Prime 2 : Echoes ou encore les deux Zelda, portés ensuite sur Wii U, The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et The Legend of Zelda : Twilight Princess HD (annoncés officieusement depuis des années sur Switch).

En même temps, il n'y a pas trop de risques à faire ce genre d'affirmation car Nintendo a toujours pioché dans ses anciens catalogues- et aujourd'hui, plus qu'hier. En attendant d'autres développements, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Un NINTENDO DIRECT en juin 2024 pour évoquer les derniers jeux de la Nintendo Switch

LIRE AUSSI :

,