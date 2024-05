Nintendo Switch 2 et New Nintendo Switch seraient les noms utilisés par Nintendo pour désigner sa prochaine console

Après des années de rumeurs, on s'achemine enfin vers une annonce officielle du successeur de la Nintendo Switch. Nintendo a en effet confirmé que sa prochaine console serait présentée avant mars 2025 .

Si, à part ça, il n'y a pour le moment pas d'autres infos, si ce n'est que ce sera bien une console de la famille Nintendo Switch,, le leaker Midori affirme qu'avec ses partenaires, notamment SEGA, Nintendo est un peu plus précis et désigne sa prochaine console avec les termes "New Nintendo Switch" ou encore "Nintendo SWITCH 2".

Evidemment, même si on part du principe que ceci est la vérité, cela ne signifie pas que le vrai nom de la console se trouve parmi ces appellations. Pour l'instant, on ne peut que se perdre en conjectures.

Si beaucoup de fans aimeraient bien une "Super Nintendo Switch", en référence à la console 16 bits de la firme, de nombreux observateurs tablent plutôt pour un classique Nintendo SWITCH 2 comme Sony le fait avec ses consoles depuis toujours , pérennisant ainsi la marque Playstation, et comme le fait aussi Apple avec ses iPhone

La prochaine console de Nintendo sera bien un nouveau modèle de Nintendo Switch

In conversations with developers including Atlus and Sega over the past few years, the next hardware is using the name Switch 2 or New Switch. But I do not think that is the final name.