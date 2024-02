Et si la Nintendo SWITCH 2 sortait finalement en 2025 ?

Les rumeurs continuent de se multiplier autour de la Nintendo SWITCH 2 (désignation officieuse du successeur de la Nintendo Switch). Si l'hypothétique console est au centre de pas mal de rumeurs depuis 2021 et que de nombreux "insiders" et autres docteur es rumeurs ont déjà annoncé maintes fois sa sortie, ces derniers temps un consensus semblait s'être établi pour une sortie en fin d'année . Certains s'étaient même risqués à prophétiser une annonce pour le mois prochain...

En même temps, la Nintendo Switch entre dans sa huitième année et son catalogue a comme un air de fin de règne (avec beaucoup de remakes et de remasters). Il faudra bien que Nintendo se décide à annoncer sa nouvelle console, un jour !

Mais, patatra, voilà qu'un journaliste brésilien affirme que d'après cinq sources provenant de différents continents, la Nintendo SWITCH 2 ne sortira pas avant 2025 . Cela paraît étrange mais, dans la foulée, le site Eurogamer a confirmé que ses propres sources corroboraient ce calendrier. Idem pour VGC qui prétend que des éditeurs ont été informés par Nintendo d'un changement de plan et que la nouvelle console initialement prévue pour une sortie fin 2024 sortira finalement début 2025 . A priori, Nintendo souhaiterait blinder son catalogue avec un jeu propriétaire "plus puissant"...

Nate the Hate, autre célébrité de la discipline (des rumeurs), à la source de la rumeur sur l'annonce de la nouvelle console en mars, a emboîté le pas sur Famiboards, expliquant que la console pourrait effectivement sortir en 2025 , mais préférant malgré tout viser large et miser plutôt sur l'année fiscale 2025 , allan t du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 .

Evidemment, à ce stade, on a envie de dire que tout est possible. Les rumeurs se sont tellement contredites et plantées qu'il est désormais difficile d'y accorder le moindre crédit. Cependant, on peut se demander si la Nintendo Switch actuelle peut "tenir" encore un Noël de plus ? Et avec quels jeux ? Metroid Prime 4 ?

En attendant que Nintendo ne fasse une annonce officielle, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

