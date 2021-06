Metroid : Attack of Ridley : un impressionnant court-métrage réalisé par des fans

Alors que l'E3 commence dès cette semaine , que les attentes sont fortes (voir ici celles de la rédaction) notamment au sujet du 35eme anniversaire de Zelda ou encore avec le retour de Metroid, le site Nitnendo Life a trouvé une petite pépite pour nous faire patienter. Metroid : Attack of Ridley, un court métrage réalisé par des fans et publié sur la chaîne YouTube devinsupertramp. On y retrouve Samus interprétée par Ainsley Bircher sur une planète de glace face à un ennemi redoutable.... Le reste on vous laisse le découvrir dans la vidéo ci-dessous et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Et rendez-vous, le 15 juin prochain à 18 heure s pour découvrir si Metroid sera de retour dès cette année dans notre console...

Source : Nintendolife