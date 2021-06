Zelda BOTW 2, Nintendo Switch Pro, Metroid... Nos prédictions pour le Nintendo Direct de l'E3 2021

Comme chaque année (ou presque), c'est l'E3 et toute la rédaction se prépare comme il se doit pour vivre cet évènement majeur du petit monde des jeux vidéo qui donne très souvent le là des mois à venir et nous donne à voir plus spécifiquement ce que l'on trouvera au pied des sapins en fin d'année. Evidemment comme chaque année, on se promet de ne rien attendre pour être sûr de ne pas être déçu mais comme chaque année, on ne peut pas s'empêcher de rêver et de s'emballer : Metroid 2D, Pikmin 4, le retour de Zelda : Tri Force Heroes, la réhabilitation de Doshin the Giant ou encore un jeu d'action avec Harmonie : avec l'E3 tout est possible ! En attendant l'E3, la rédaction de Nintendo-Master ouvre la boîte de Pandore et vous livre ses prédictions pour le Nintendo Direct de l'E3 2021 à suivre ensemble le 15 juin prochain à 18 heures (heure de Paris.)

Si vous êtes fans de Nintendo (et si vous lisez ces lignes, il y a de grandes chances que ce soit le cas) vous êtes forcément déjà au taquet pour suivre le Nintendo Direct de l'E3 2021 (voir détails ICI.) Chaque année, c'est le même cinéma : on s'enflamme et on s'excite en imaginant un programme de folie : des nouveaux jeux, de nouveaux accessoires, une nouvelle console... A chaque fois on veut y croire et à chaque fois, en fonction des années, on est plus ou moins satisfait ou déçu... Il faut dire que Nintendo aime bien être son propre maître des horloges

Cette fois-ci, cependant, tous les feux sont au vert. On sait que Nintendo a du lourd en magasin comme Metroid Prime 4, Bayonetta 3 et surtout Zelda BOTW 2. Il suffit que ce dernier titre soit présent pour que Nintendo crée l'évènement. Depuis son officialisation à l'E3 2019, le jeu est resté secret. Ce serait génial si Nintendo le présentait enfin, lui donnait un titre, une identité et surtout une date de sortie, cette année ou l'année suivante.

Je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que le jour ou Zelda BOTW 2 sortirait, Nintendo sortirait aussi une nouvelle console ou tout du moins un nouveau modèle de console. C'est vrai que cela peut paraître tôt dans le cycle de vie de la Nintendo Switch sortie en 2017. Mais dans les jeux vidéo quatre ans, c'est presqu'une éternité surtout aujourd'hui où tout va très vite. De plus, auparavant, Nintendo s'occupait de deux consoles à la fois qu'il fallait alimenter en jeux et en nouveautés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avec ses consoles portables, Nintendo leur a souvent donné un coup de boost avec de nouveaux modèles qui ont apporté des features intéressantes et du confort visuel sans pour autant renier les modèles précédents et surtout leur parc de joueurs. C'est aussi une façon de redynamiser le marché en allant chercher de nouveaux joueurs mais aussi en incitant les possesseurs du modèle actuel d'en acheter un nouveau.

Ainsi, même si actuellement, ce n'est encore qu'une rumeur, je pense vraiment que ce nouveau modèle existe. Après, Nintendo n'est pas obligé de le dévoiler tout de suite. Pendant longtemps, Breath of The Wild a été présenté uniquement sur Wii U même si nous étions nombreux à nous douter que le jeu sortirait aussi sur la Switch alors en projet sous le nom de NX. Mais je pense qu'à la sortie de Zelda BOTW 2, il y aura une nouvelle Switch (et vice-versa.)

Après, il y a aussi une autre question qui se pose : ce nouveau modèle sera-t-il simplement un modèle pro (comme la PS4 Pro par exemple) qui modernisera et "améliorera" certains composants ou ce nouveau modèle se rapprochera -t-il d'une vraie Nintendo Switch 2 plus puissante et prête à recevoir ses propres exclusivités ?

Vu que la Nintendo Switch est sortie en 2017, on serait tenté d'opter pour la première option plus conforme à ce que fait Nintendo habitude. Il est vrai qu'un nouveau modèle réellement plus puissant annoncé au dernier moment pourrait être mal pris par les joueurs surtout ceux venant tout juste d'acheter une Nintendo Switch. De toute façon, même avec une simili Switch 2, Nintendo assurerait une continuité et la majorité des jeux continueront à pouvoir être joué sur les trois modèles de console- à commencer par Zelda BOTW 2, en offrant quasiment le même contenu. Nintendo a toujours procédé ainsi.

Il est cependant possible qu'en jouant à Zelda sur le nouveau modèle, l'expérience soit un peu différente et la résolution meilleure surtout si la rumeur du "dock 4K" se révèle vraie. je vous en ai déjà parlé ICI donc je ne m'étalerai pas trop dessus mais peut-être qu'un dock 4K sera vendu seul pour permettre à toute les Switch d'être reliées en 4K. Quoiqu'il en soit si la New Nintendo Switch XL 2 Pro 4K & cie existe, on pourrait être fixé, peut-être avant le début de l'E3, le 12 juin. Sinon, il faudra attendre la saint glin-glin.

Si la console sort, logiquement de gros titres devraient suivre dans les mois à venir : on pense à Bayonetta 3 et Metroid Prime 4 mais Nintendo devra dévoiler d'autres gros titres en capacité à faire rêver. Pour finir, je vais essayer d'être bref (ce n''est pas ma spécialité) surtout que je pense que beaucoup de mes envies rejoignent celles de mes camarades. D'abord c'est l'anniversaire de Metroid, de Kid icarus et de Zelda (voir nos prédictions ICI) cette année . J'aimerai que Nintendo nous permettent de (re)jouer sur Switch à tous les jeux de ces séries et bien sûr découvrir de nouveaux opus en 3D ou en 2D. Personnellement régulièrement je joue aux anciens titres sur Wii U et sur 3DS (ma 3DS ne me quitte jamais) et ce serait bien qu'à terme tous les jeux Nintendo soient sur Switch. Pour cela, Nintendo devrait ajouter à la Switch une vraie console virtuelle incluant des jeux allant du GameBoy à la Wii. Sinon, j'espère vraiment que Nintendo saura nous surprendre avec de nouveaux jeux, le retour d'anciennes licences comme Rhythm Paradise ou Project Zero et bien sûr aussi, avec des nouvelles IP comme Nintendo le fait régulièrement (comme dernièrement avec Splatoon ou ARMS) Il y a beaucoup de jeux Wii, Wii U et 3DS qui peuvent faire le chemin jusqu'à la switch. Par exemple, Nintendo Land pourrait être repensé pour le online et le jeu local multi console. J'espère aussi de grands jeux tiers, des nouveautés ou des suites comme MadWorld, Epic Mickey, Mario + The Lapins Crétins ou LEGO City Undercover.

Alors oui, cette année, la barre est haute. Il y a les rumeurs et aussi le fait qu'il ne s'est pas passé grand chose en 2020. Je sais très bien que Nintendo ne dévoilera pas tout son programme en 40 minutes à l'E3 (l'anniversaire de Zelda peut même être officialisé plus tard (en partant du principe que Nintendo ait prévu quelque chose) comme cela avait été le cas pour Mario dont l'anniversaire avait été annoncé très tard) Et, à l'arrivée, il se peut même que je sois déçu mais peu importe cela fait partie du jeu et tant que je saurai m'enflammer et m'enthousiasmer pour un évènement comme l'E3, je sais que je continuerai à jouer et donc, aussi à écrire sur NM.

Pour cet E3, mon premier en tant que rédacteur sur le site, j’attends énormément de Nintendo. J'aimerais évidemment des nouvelles de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais je suis persuadé que notre patience sera récompensée ! Si ce n'est pas à cet E3, Aonuma a promis des nouvelles cette année ! Côté Zelda j'espère quelques remakes mais sans plus, Skyward Sword HD me contente déjà. Je rêve cependant d'une suite à Tri Force Heroes sur Nintendo Switch ou d'un Zelda Dungeon Maker !

C'est plutôt sur ces licences plus mineures que j’attends Big N, d'abord Pikmin, je rêve jour et nuit d'un quatrième épisode, j'espère que le très beau succès de la ressortie sur Switch du troisième épisode motivera Nintendo à ressortir Pikmin de ses placards avant la sortie de l'application Pikmin de Niantic ! J'aimerais aussi beaucoup avoir des nouvelles d'un prochain Fire Emblem, remake ou nouvel épisode, je veux juste voir la saga évoluer.

J'attends aussi, sans grand espoir, de voir de nouveaux gameplay de Splatoon 3 mais je sens que ce sera pour plus tard ! Je n'ai aucune attente autour d'une éventuelle Nintendo Switch Pro, je ne pense honnêtement pas que l'E3 sera le moment de son tant attendu reveal, Nintendo préférera sûrement éviter de noyer l'annonce de sa nouvelle console dans la marée de news à venir.

Je pense que cet E3 sera aussi l'occasion de découvrir un personnage de Smash, je n'ai pas vraiment d'idées ou d'envies particulières quant à ce nouveau personnage si ce n'est l'envie d'être surpris. Et pour le fun, pourquoi pas le retour de F-zero !

Que de rumeurs depuis plus d'un an, et que d'attentes... Il y a de quoi se laisser aller aux plus folles spéculations tellement le besoin d'annonces se fait sentir. Évidemment, j'attends une annonce sérieuse pour l'anniversaire de la saga Zelda (car 1 portage HD et 1 amiibo ne me semblent pas dignes d'un tel anniversaire). Il est temps aussi que Samus se montre sous son plus bel apparat sans pour autant que le soft arrive rapidement. Mais un trailer serait déjà un soulagement. Évidemment la nouvelle console serait un incontournable si tant est qu'elle soit dans les plans de Nintendo pour cet E3.

Mais les jeux tiers me semblent être un incontournables. Capcom, qui sait faire tourner le RE Engine, pourrait nous gâter des remakes de Resident Evil 2 et 3. Toutefois, quelques nouveautés juste pour la Switch seraient un must (à l'image de Monster Hunter Rise). D'ailleurs, Nintendo pourrait aussi nous prévoir une nouvelle IP pour sa Switch gonflée aux hormones ou bien enfin un Mario Kart 9 aux côtés de Breath 2 pour en démontrer les capacités.

Et pour finir sur une spéculation folle, Microsoft et Nintendo étant à cet E3 Virtuel en toute intimité à l'abri du regard de Sony, pourquoi ne pas concrétiser enfin ce rapprochement qui fût au final très timide (Un Gamepass en Cloud Gaming comme sur Mobile ? Ou d'autres titres à l'instar d'Ori ?). Bref. Il nous faut pour cette fin d'année de la licence forte, de la licence connue et du sang neuf.

Je sais que je me répète régulièrement, mais je vais le redire : diantre, cette année est encore passée à une vitesse folle, nous voici déjà à la moitié de cette dernière en pleine période E3 où rumeurs, spéculations et bruits de couloirs fusent de partout. Est-ce avec l'âge ou par manque de temps à consacrer à mon loisir préféré, le constat est là : je ne ressens plus de hype particulière pour l'E3. Comme beaucoup, j'ai toujours en mémoire l'âge d'or de ces conventions où, en tant que journaliste amateur, on aurait tué pour pouvoir être invité à Los Angeles, mais depuis que les développeurs et éditeurs se sont émancipés de ce format pour proposer sur leurs réseaux sociaux la majeur partie des annonces de sorties, l'E3 a perdu de son charme. Sans parler des dataminers qui a mes yeux contribuent à tuer la hype et l'effet de surprise en révélant du contenu avant les annonceurs officiels. Après un E3 2020 entaché par le COVID-19, est-ce que cette édition 2021 permettra aux acteurs du secteur de redonner de la hype au public ? C'est ce que nous verrons très bientôt.

Concernant Nintendo, je n'ai pas d'attentes particulières les concernant. Metroid Prime 4 et Breath of the Wild 2 et Bayonetta 3 sont des réalités, j'attends simplement d'avoir de nouvelles informations les concernant afin de savoir à quoi m'attendre. Bien sûr si Nintendo nous propose en conclusion de son ND un trailer de la même qualité que celui proposé pour Breath of the Wild premier du nom, je serai le premier à grimper au rideau. Etant un immense fan de la série depuis ses débuts, j'aimerais pouvoir redécouvrir d'anciens opus qui ont aujourd'hui pris un sacré coup de vieux, avec un nouveau moteur et de nouvelles fonctionnalités. Zelda II : Adventure of Link ou les Zelda Oracle avec le moteur de Link's Awakening Switch, je signe sur-le-champs. De même, après l'avoir fait un nombre incalculable de fois, en tentant tous les handicaps possibles pour changer sensiblement l'expérience de jeu, je ne dirais pas non à la remasterisation de Ocarina of Time.

Là où j'en veux à Nintendo avec le temps, c'est sur le traitement réservé à d'anciennes licences, mises au placard pour mettre en avant la trinité Mario / Zelda / Pokémon. On a pu l'apercevoir non sans surprise depuis son lancement, mais la Nintendo Switch est une console qui créé de l'engouement, et, n'ayons pas peur des mots, une véritable machine à cash quand il s'agit de rentabiliser les jeux. Nintendo en a d'ailleurs largement profité pour essayer de combler les pertes de la Wii U en important les 3/4 des exclusivités de cette dernière sur Nintendo Switch. Alors certes, les possesseurs de la Wii U, moi le premier, se sont sentis lésés avec ses sorties, mais dans un autre sens ça a permis à un public plus large de découvrir des licences injustement boudées à cause d'un mauvais coup de com' de la part de Nintendo.

Maintenant que la majeure partie des jeux Wii U sont portés sur Nintendo Switch, il va bien falloir que Nintendo trouve de nouvelles sources pour alimenter sa console entre deux sorties d'IP majeures. Reste alors le choix facile du portage de jeux DS / 3DS sur Switch (ce que je n'espère absolument pas), ou alors qu'ils se sortent enfin les doigts de là où je pense et qu'ils remettent enfin en avant des licences telles que Punch-Out, F-Zero, Golden Sun, Earthbound, Waverace etc. À l'époque Wii U je vous aurai dit que c'était du suicide, mais connaissant à présent l'usine à cash qu'est la Switch, je pense que c'est le moment idéal de refouiller dans les tiroirs pour remettre en avant ces fameuses licences qui ne demandent qu'à être dépoussiérées.

Concernant l'avenir côté hardware, vous n'êtes pas sans savoir que les rumeurs de Nintendo Switch pro vont bon train depuis de nombreuses années maintenant. En tant que relayeur, nous avons toujours pour ainsi dire le cul entre deux chaises. Si nous ne relayons pas les rumeurs, on se fait taper quand ces dernières s'avèrent fondées. Et si on vous en parle, on se fait taper quoiqu'il arrive. De ce fait, nous vous communiquons toujours dans nos lignes de ne pas prendre ces sources pour argent comptant, et d'attendre les communiqués officiels avant de tirer des plans sur la comète, et d'être au final déçu. Certains Youtuber ont créé avec cette génération constante de fausse hype des fans dégoûtés et à la limite toxiques avec le temps contre une ou plusieurs firmes qui ne leur ont au final jamais rien promis.

Pour revenir à la partie hardware, en ce qui concerne mon avis personnel, je pense que la Nintendo Switch Pro / XL / "insérez le nom désiré" ne sera pas un nouvel hardware en soit, mais une évolution forcée. On avait vu de mémoire l'arrêt des puces NVidia se trouvant dans les Switch actuelles, et vu passer des infos sur des écrans OLED pour la console. A mon avis, on va plutôt se retrouver sur un simple upgrade obligatoire des composants, avec comme carotte pour justifier l'achat, un plus bel écran pour le mode portable. L'autre marché en revanche qui commence à me faire peur est celui des jeux smartphones. De plus en plus présents, même les plus gros développeurs comme GameFreak, Square Enix, Nintendo et autres investissent énormément dans ce format qui engendre des millions de dollars de revenus en fonction des systèmes de paiements utilisés. Avec le décès de Satoru Iwata, et l'arrivée de Tatsumi Kimishima à la direction de Nintendo, rien ne nous dis que la firme ne tentera pas dans le futur de tenter de se lancer dans le marché du smartphone en proposant du catalogue Nintendo sur un mobile dédié comme de nombreux fans ont pu l'imaginer.

Concernant les tiers, je ne m'attarderai pas énormément dessus, ne trouvant déjà plus le temps de m'occuper des jeux que nous recevons sur le site Nintendo-Master. Grand fan de Dragon Quest, j'ai bien sûr été aux anges quand Square Enix a confirmé le projet Dragon Quest XII, et surtout le fameux Dragon Quest III HD-2D qui reprendra le moteur d'Octopath Traveler. J'espère que les ventes suivront pour que l'on ait le droit de découvrir avec ce moteur l'épisode V qui reste à ce jour mon préféré. Pour le reste, que ce soit Nintendo, ses partenaires, ou ses concurrents, je n'attends rien de spécifique, je désire seulement être surpris comme ce fût le cas à de nombreuses reprises, et ne pas espérer des choses sur la base de spéculations et rumeurs douteuses émises en boucle par les Youtuber à la manière d'un BFM 24/7.