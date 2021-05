Nintendo Switch Pro : le dock 4K peut-il être vendu seul dès le 25 juin à 99€ ?

Avec l'approche de l'E3 2021, qui débute cette année le 12 juin, l'impatience monte... En effet, des rumeurs prétendent que Nintendo va faire de grosses annonces dont l'une d'elles n'est ni plus ni moins que la confirmation d'un nouveau modèle de Nintendo Switch "haut de gamme" qui sortira à la rentrée . Rappelons que Nintendo annonce souvent ses nouveaux modèles de console au dernier moment. Ainsi la Nintendo Switch Lite a été officialisée par Nintendo le 10 juillet 2019 pour une commercialisation un peu plus de deux mois plus tard , le 20 septembre 2019 . Donc c'est tout à fait possible que Nintendo annonce aujourd'hui une nouvelle console pour une sortie en septembre ou en octobre. Par contre, la nouvelle console peut-elle être morcelée et son dock 4K sortir d'ici moins d'un mois ?

Le dock de l'été

Si à la rédaction, cela fait longtemps que l'on est persuadé que ce modèle existe et qu'il sortira en même temps que le prochain Zelda. On vous a d'ailleurs déjà donné tous les détails de cette Super Switch que l'on appelle aussi "Nintendo Switch 2, "New" "Pro" 4K... (voir notamment ICI) Cependant, il reste, évidemment, encore des tas d'interrogations à son sujet. L'une d'elles concerne son prix. Si la console embarque bien un nouveau processeur plus puissant, un écran OLED et une compatibilité 4K, Nintendo va-t-il pouvoir proposer sa console à un prix acceptable ?

Honnêtement cela paraît difficile. Rappelons que la Nintendo Switch est généralement vendue depuis son lancement à 299,99€ . On peut donc s'attendre à ce que le modèle Pro soit au minimum 50€ voire 100€ plus cher... Mais Nintendo pourrait aussi vendre sa console en plusieurs packs de façon à toucher différents publics mais aussi de façon à proposer un large éventail de prix.

L'une des solutions serait de mettre en vente un pack complet incluant la nouvelle console, ses Joy-Con et son dock 4K au prix "fort" soit, à titre d'exemple, 399€ mais aussi de proposer un autre pack incluant la console et les Joy-Con mais pas le dock 4K. Une absence qui, forcément, ferait baisser le prix de la console. Alors, certes, à première vue, cela ne va pas dans l'esprit de la Switch qui est une console "tout en un", tout à la fois console portable et console de salon incluant ses propres manettes, et donc permettant de jouer immédiatement comme et où on veut mais aussi avec qui on veut sans avoir à acheter d'autres accessoires.

Mais, en même temps, la Nintendo Switch est sortie depuis plus de 4 ans et elle est désormais bien implantée. Elle s'est écoulée à plus de 84 millions d'exemplaires dans le monde. Ainsi de nombreux joueurs ont déjà la console et donc son dock (standard) Ainsi, pour beaucoup l'absence de dock ne sera pas préjudiciable sans compter que beaucoup ne jouent qu'en mode portable et que tous n'ont pas forcément d'écran 4K. En poussant encore plus loin le raisonnement, la console pourrait d'ailleurs aussi être vendue sans Joy-Con. Les joueurs pourraient alors créer leur console à la carte ce qui irait parfaitement avec l'idée de la plateforme perpétuelle que la Nintendo Switch est en train de devenir à l'instar de l'iPhone. Pour autant, on ne sait pas si Nintendo osera aller jusque-là. Par contre, on imagine bien la nouvelle console vendue seule (sans dock) surtout qu'avec son écran plus large et son nouveau support (selon les dernières rumeurs), le jeu sur table sera beaucoup plus confortable qu'il ne l'est actuellement avec la Switch standard.

Rappelons que des rumeurs affirment aussi depuis plusieurs mois que le dock 4K va devenir la norme car Nintendo ne fabriquerait plus le dock actuel. Ainsi, cela confirmerait que le dock 4K pourra être utilisé avec la Nintendo Switch standard sachant qu'une mise à jour récente de la console attesterait de sa compatibilité avec les écrans 4K. Si cela se vérifie, il faut donc s'attendre à ce que ce dock soit aussi vendu seul pour permettre aux possesseurs de Nintendo Switch standard de connecter leur console à un téléviseur 4K.

Nintendo pourrait d'ailleurs sortir ce dock bien avant la nouvelle console, histoire que les joueurs se le procurent et n'aient donc plus besoin de l'acheter le jour J de la sortie de la Pro. Ainsi à la sortie de la New Nintendo Switch, ils n'auront pas à débourser pour la console + le dock mais simplement pour la console ce qui donnera l'illusion d'une console moins chère. Nintendo pourrait d'ailleurs commencer à vendre le nouveau dock dès le moins de juin.

Depuis plusieurs mois sur Amazon, on trouve des références Nintendo Switch August 2020 très mystérieuses. L'une d'elle a été mise à jour avec des détails troublants : un prix de 99,99€ et une date de sortie au 25 juin 2021 . Se pourrait-il qu'il s'agisse du dock 4K ? Certes, la référence évoque "août 2020" mais peut-être qu'au départ le dock voire même le nouveau modèle étaient prévus en 2020 et que les évènements liés au coronavirus ont tout changé- d'ailleurs peu de titres sont sortis en 2020.. A moins que la référence date simplement d'e 2020. Le prix de 99,99€ peut aussi sembler élevé mais il s'agit là encore peut-être d'un prix maximum qui sera peut-être réajusté à la baisse. Si ce n'est pas le dock, on peut se demander ce que c'est...

Sachez, pour la blague, que les précommandes de ce mystérieux article sont ouvertes si l'envie vous prend de l'acheter sans savoir ce que c'est réellement- voir lien Partenaire. Il sera d'ailleurs amusant de vérifier d'ici le mois prochain la réalité de cet article...

Alors évidemment à ce stade, tout ceci ne sont que des hypothèses mais l'idée de proposer des packs de Nintendo Switch Pro avec ou sans dock pourrait être un bon moyen de proposer le nouveau modèle à un prix abordable tout en récompensant d'une certaine façon la fidélité des fans de Nintendo (qui ont déjà tous les accessoires.) Reste plus désormais à Nintendo qu'à officialiser l'existence de la nouvelle console quelle que soit son nom et ses spécificités. Encore un peu de patience. D'ici le 12 juin , on devrait y voir plus clair.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.