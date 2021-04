Nintendo Switch : la dernière mise à jour attesterait de l'existence d'un nouveau dock permettant une compatibilité 4K

C'est un feuilleton que l'on suit depuis plusieurs mois déjà et qui pourrait connaître son apogée cette année avec la sortie d'un nouveau modèle "haut de gamme" de Nintendo Switch qui viendrait s'ajouter aux deux modèles existants, le standard et le Lite.. Alors certes, ce n'est qu'une rumeur mais de nombreux indices vont dans ce sens (voir les épisodes précédents avec nos news dédiées) A la rédaction, nous sommes d'ailleurs nombreux à penser que ce nouveau modèle existe et qu'il sortira bien cette année avec, on l'espère le nouveau Zelda (les deux étant liés, à notre avis.) Après, reste à savoir ce que nous prépare vraiment Nintendo : une légère révision du modèle actuel ou au contraire un vrai boost... Parmi les rumeurs, on parle d'écran OLED plus grand et de Nvidia DLSS... On évoque aussi une nouvelle station d'accueil (ou dock) qui permettrait de relier la console à un écran 4K. Mais ou se trouve la vérité ?

Si, à ce stade, bien malin sera celui qui saura démêler le vrai du faux, on apprend que suite à la dernière mise à jour de la console- voir les détails ICI, des datamineurs (qui farfouillent dans les fichiers) ont repéré un nouveau paramètre laissant penser que le fameux dock existerait bien. Il y aurait donc un nouveau dock (Cradle) et un nouveau modèle de console (nom de code Aula.)

Alors en même temps, on se demande pourquoi Nintendo a laissé une telle référence dans les fichiers de sa mise à jour et ce que cela signifie vraiment. En attendant de le découvrir, retrouvez les tweets d'@OatmealDome ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

[Nintendo Switch Firmware Update]



About my earlier tweet about update 12.0.0 being able to upgrade the dock firmware...



There is also this setting:



"is_crda_fw_update_supported"



"CrdA" = Cradle (Dock) for Aula. Aula is the codename for the new model.



(Thanks to @hexkyz!) https://t.co/USSPCbG20q pic.twitter.com/gwsOZdmg6b — OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2021