New Nintendo Switch : le modèle Pro / 4K de la Switch pourrait sortir cette année et serait une "évolution significative" grâce au NVIDIA DLSS

Qu''on la nomme "Pro", "New", "4k" ou "Super", la prochaine itération de la Nintendo Switch reste pour le moment au pire une rumeur au mieux un fantasme. Pourtant, nous sommes nombreux à penser que ce nouveau modèle existe ne serait-ce que parce qu'on imagine mal, Nintendo ne pas profiter de la sortie prochaine de The Legend of Zelda : Breath of The Wild 2 pour lancer un nouveau matériel. Si Nintendo ne le fait pas avec Breath of The Wild 2, quel autre jeu pourra le faire ensuite ?

Evidemment, la Nintendo Switch n'ayant que quatre ans et, surtout, continuant de se vendre par palette, on peut aussi se dire que Nintendo n'a pas besoin de lancer un nouveau modèle... Mais en même temps, la firme est bien obligée de se projeter dans l'avenir et d'amorcer une dynamique pour pouvoir évoluer en proposant de nouvelles expériences et peut-être aussi en conquérant d'autres publics... Et si, on ne peut décemment pas envisager une Nintendo Switch 2 si tôt, on peut très bien imaginer une révision du modèle actuel dont tous les jeux resteraient majoritairement compatibles tout en offrant des améliorations et quelques nouvelles features- un peu comme la New 3DS par rapport à la 3DS qui petit à petit s'est imposée sans pour autant renier les autres modèles.

Nintendo a toujours fait ça avec ses consoles portables, leur permettant ainsi d'avoir un long cycle de vie et de rencontrer un très large public, et la société japonaise pourrait très bien le faire aujourd'hui avec la Nintendo Switch. Mais si on en croit les différentes sources qui attestent de l'existence de cet hypothétique nouveau modèle, Nintendo pourrait même aller plus loin. Récemment, NateDrake, un insider "respecté" et bien connu des habitués, s'est risqué à donner quelques précisions sur ce nouveau modèle qui selon ses informations miserait sur le Nvidia DLSS et aurait une fonctionnalité 4K. Ainsi, cette" New Nintendo Switch" serait bien plus qu'un simple modèle amélioré et offrirait "une évolution significative" à même d 'aider la console à traverser les années à venir.

Nintendo aurait alors trois modèles, le standard, l'entrée de gamme et ce modèle "haut de gamme" qui pourrait être pour Nintendo une façon habile de changer de génération tout en gardant sa base comme le fait Apple avec ses iPhone et ses iPad. la Nintendo Switch deviendrait donc une plateforme perpétuelle et les joueurs y gagnerait sans être obligé, par exemple, de racheter les mêmes jeux à chaque nouvelle génération de console.

Evidemment, la grande question est de savoir quand ce nouveau modèle pourrait sortir. Pour NateDrake, à ce stade tout est possible mais là encore, il pense que Nintendo veut sortir ce nouveau modèle cette année . Les kits de développement et les partenaires tiers font déjà des plans et si Nintendo devait décider de décaler la sortie, cela devrait être acté assez rapidement. par contre, une chose parait certaine : la New Nintendo Switch sera dévoilée cette année.

Une affirmation que l'on note même si à la rédaction, certains pensent que si Nintendo dévoile la console cette année, forcément, elle sortira dans la foulée avec Zelda et d'autres jeux sinon ce serait contre productif. Quoiqu'il en soit cette année 2021 pourrait être explosive entre l'anniversaire de Zelda, ce nouveau modèle et BOTW 2.

Evidemment, à ce stade ce ne sont que des rumeurs mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez; si vous trouvez cela cohérent et si vous avez envie d'un nouveau modèle de Nintendo Switch plus puissant et performant.