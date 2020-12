[Rumeur] Nintendo ne fabriquerait plus le dock de la Nintendo Switch

Le "dock" (ou la "station d'accueil" en bon français) est un élément indissociable de la Nintendo Switch standard puisqu'il fait le lien entre le mode télé et le mode portable en permettant au joueur de "switcher" facilement entre les deux (sans être obligé de brancher ou de débrancher des fils.) Il est indispensable pour connecter la console à la télé. Et s'il est inclus de base dans tous les packs de Nintendo Switch standard, il peut être utile d'en avoir un second pour, par exemple, le placer à côté d'un autre poste de télévision ou encore pour le laisser dans une maison de campagne, etc.. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours facile de trouver des docks officiels vendus seuls. L'article est souvent en rupture de stock, ce qui incite certains à abuser... Nintendo pourrait arranger cela en rendant le dock disponible sur le My Nintendo Store. Mais là encore, ce n'est pas toujours le cas.

Récemment, un joueur a écrit à Nintendo UK pour se plaindre de la difficulté de trouver l'accessoire en magasin ou sur le net et pour demander s'il allait bientôt être de retour sur le My Nintendo Store anglais. Le service client lui a alors répondu que, malheureusement, après vérification, il s'avérait que le dock n'était plus fabriqué et que par conséquent, il n'y aurait plus de réapprovisionnement. Une nouvelle étonnante sachant que la Switch cartonne et que son cycle de vie est, à priori, loin d'être terminé.

A moins que... Nintendo ne dévoile un nouveau modèle de Nintendo Switch (Super ou New) avec un nouveau dock ! Alors certes, certains vous diront que cela annonce peut-être aussi une Switch entièrement dédiée au mode télé, et donc sans dock (et sans écran...) Mais cela est difficile à envisager. De plus, cela n'expliquerait pas l'arrêt de la production du dock actuel qui, dans ses conditions, resterait indispensable au modèle standard. Il est donc plus probable d'imaginer un nouveau dock compatible avec les deux modèles. Après, il peut y avoir une autre possibilité : le service client de Nintendo UK s'est peut-être tout simplement trompé.

Comme d'habitude seul l'avenir nous le dira et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Reddit