Orion : doublez l'écran de votre Nintendo Switch et jouez en mode télé, partout

Si vous n'avez pas craqué pour la Nintendo Switch (modèle OLED) sorti le mois dernier , vous serez peut-être intéressé par l'ORION de Up-Switch, un moniteur télé 1080p conçu pour se greffer sur le corps de la Nintendo Switch afin de lui servir de "grand écran" (de 11.6'') et d'une certaine manière de jouer en mode télé, partout ! Le projet, repéré par Nintendo Life, bénéficie actuellement d'une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Il inclut le moniteur 1080p 11,6'' qui possède sa batterie, des haut-parleurs et même un support intégré pour pouvoir le poser. De chaque côté, des rails permettent de fixer les Joy-Con et le moniteur fait aussi office de dock pour le connecter directement à un plus grand écran. De plus, le moniteur dispose d'une entrée HDMI et peut donc servir pour d'autres consoles et d'autres appareils multimédias.

Si vous voulez participer au projet, l'ORION de Up-Switch vous reviendra au minimum à 221€; un prix "raisonnable si on le compare à celui du même appareil déjà proposé en précommande sur GameStop à 349$ (soit plus ou moins 308€. ) Retrouvez une vidéo de présentation et quelques images ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Tous les détails sur Indiegogo

Source : Nintendolife