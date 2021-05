Taille, écran, ports USB 3.0, port Ethernet, support amélioré, prix et date de sortie... Toutes les dernières infos sur la Nintendo Switch Pro

La tension monte à l'approche de l'E3 qui pourrait bien nous réserver de belles surprises... Evidemment on pense à Zelda mais aussi au nouveau modèle de Nintendo Switch. Pour rappel, depuis plusieurs années déjà des rumeurs courent sur la volonté de Nintendo d'agrandir la famille Nintendo Switch avec un modèle Lite "premier prix" (sorti en 2019) et un modèle "Pro" "haut de gamme". Si tout ceci reste cependant à l'état de rumeurs, ces derniers temps de nombreux signes laissent penser que Nintendo s'apprête bien à sortir une Nintendo Switch 2 ou plutôt un nouveau modèle de console comme la société avait l'habitude de le faire avec ses consoles portables. Mieux, les sites de référence Bloomberg et Eurogamer ont récemment jeté un pavé dans la mare en affirmant que la nouvelle console serait officialisée avant l'E3, soit dans une quinzaine de jours pour une sortie à la rentrée prochaine (voir tous les détails ICI.)

L'heure de la Pro

Autant dire que l'on devrait être fixé très prochainement ( avant le 12 juin. ) En attendant, retrouvez ici les dernières informations/ rumeurs concernant cette nouvelle console que l'on appelle "Pro" par facilité mais qui pourrait bien s'appeler Super Nintendo Switch ou New Nintendo Switch... Entre les deux, notre cœur balance. Ces infos proviennent du site espagnol Vandal dont l'une des sources est un fabricant de périphérique asiatique qui a eu la console entre les mains et peut donc nous éclairer sur son esthétique.

La taille de la New Nintendo Switch est assez proche de celle du modèle actuel

est assez proche de celle du modèle actuel Les Joy-Con actuels restent compatibles avec la Super Nintendo Switch

L'écran de la console est un écran OLED

C'est écran est plus grand, jusqu'à 7 pouces.

Notez que le corps de la console n'est pas plus grand que celui du modèle standard. L'écran absorbe désormais la bordure qui n'existe plus

La languette de support (insupportable) qui sert à maintenir la console en position indépendante est remplacé par un support plus large rappelant ce que l'on trouve sur certaines tablettes ou sur la Surface Pro de Microsoft.

Le port carte Micro-SD a changé de place. Il reste sous le support mais est désormais sur le côté de la console.

Dock / Station d'accueil

Le dock / Station d'accueil de la nouvelle console sera différent

Il permet de se connecter aux téléviseurs 4K

Ce dock est de taille plus ou moins similaire à celui existant mais un peu plus large

Il dispose de deux ports USB 3.0 (au lieu des ports USB 2.0 du modèle actuel.)

Il dispose aussi d'un port Ethernet. une première pour une console Nintendo

Date de sortie

Les dernières rumeurs parlent d'une annonce imminente et d'une sortie vers le mois de septembre. Vandal pense que ce sera plutôt en novembre et en très petites quantité à cause de la crise des semi-conducteurs.

Prix

D'après le journaliste Takashi Mochizuki, la console devrait avoir un prix plus élevé que le modèle actuel vendu à 299 $ / 299,99€.

Pour finir, on ne sait pas encore quel gain de puissance la nouvelle console pourra se prévaloir et si elle aura des exclusivités ( avec peut-être des versions CLOUD pour le modèle actuel.) Cependant, de nombreux analystes expliquent que Nintendo doit dévoiler sa nouvelle console avant que ne débute l'E3 pour permettre aux éditeurs-tiers de présenter leurs jeux, ce qui laisse entendre qu'il y aura des jeux conçus spécialement pour ce modèle 'Pro". Du côté de Nintendo on parle de Zelda Breath of The Wild 2 mais aussi de Metroid Prime 4...

En attendant de découvrir tout ceci (on l'espère) ensemble, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Elespanol