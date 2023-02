Metroid Prime Remastered : le plus beau jeu Nintendo Switch selon Digital Foundry

Suite au Nintendo Direct du 8 février 2023 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) vous pouvez enfin retrouver le premier Metroid Prime initialement sorti en 2002 sur GameCube via un remake de toute beauté. Entièrement refait à partir du code original par Retro Studios et Iron Galaxy avec un moteur maison, Metroid Prime Remastered est visiblement une réussite. Grâce à Digital Foundry, on en apprend un peu plus sur le côté technique du jeu qui se révèle être à la hauteur. Pour le site, Metroid prime Remastered est impressionnant sur de nombreux points et peut même être considéré comme "le plus beau jeu Nintendo Switch" avec une résolution stable de 900p en mode télé et de 600p en mode portable. Retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous;

Pour rappel, Metroid Prime Remastered est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version boîte dès le 3 mars 2023

Source : Youtube