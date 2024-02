La Nintendo SWITCH 2 devra offrir une "proposition unique" - Nintendo conscient des enjeux de la transition de génération

Suite à la publication de son dernier bilan financier, Nintendo vient de mettre en ligne la traditionnelle session de questions-réponses entre les investisseurs et les dirigeants de Nintendo. A cette occasion, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo a du répondre à plusieurs questions à propos du successeurs de la Nintendo Switch. Les investisseurs sont inquiets des évolutions du marché et se demandent si Nintendo saura être à la hauteur. De plus, ils se souviennent que Nintendo a déjà par la passé rater le changement de génération, particulièrement lors du passage de la Wii à la Wii U.

Après avoir réitéré que les Comptes Nintendo étaient une des clés de la réussite de la transition à venir, Shuntaro Furukawa a répondu qu'il était conscient que le changement de génération d'une console à l'autre n'était pas facile et que la concurrence était féroce, et multiple. Les jeux vidéo ne sont pas "une nécessité" mais des divertissements et en tant que tels, ils entrent en concurrence avec toutes les autres formes de divertissements.

Pour que Nintendo réussisse à se distinguer et soit choisi par les clients, la société doit continuer à proposer des offres "uniques" et travailler à rendre la marque plus familière auprès de personnes qui ne jouent pas ou plus. Retrouvez ci-dessous la traduction de la question et de la réponse de Shuntaro Furukawa. Notez qu'il s'agit d'une traduction de la version japonaise et qu'il est possible qu'il y ait quelques approximations.

Traduction Q/R - Février 2024

Question :

Nintendo semble avoir établi une structure solide en termes de consoles de jeu dédiées et de développement de la propriété intellectuelle. Toutefois, si l'on regarde vers le passé, des facteurs externes tels que l'émergence du matériel d'autres sociétés et l'expansion des jeux mobiles ont également affecté les activités de Nintendo. Récemment, de nouvelles formes de divertissement sont apparues et les jeux eux-mêmes ont évolué. Le jeu lui-même continue d'évoluer. Dans un tel environnement externe entourant les activités de Nintendo, y a-t-il des risques auxquels nous devrions être particulièrement attentifs à l'avenir ?

Réponse de Shuntaro Furukawa :



Nous abordons toujours nos affaires avec un grand sens de l'urgence. Le changement de génération des plates-formes dans le secteur des consoles de jeu ne changera jamais.

Le changement de génération des plateformes dans le secteur des consoles de jeu n'est jamais facile.

Nous avons connu de nombreuses fois des difficultés après la réussite d'une plateforme, et nous ne sommes conscients que le statu quo n'est pas la solution. Et comme vous le soulignez, notre activité est constamment exposée à une concurrence féroce. Si vous l'envisagez d'un point de vue plus large, celui du divertissement, l'industrie des jeux vidéo est très compétitive. En matière de divertissement, il n'y a pas que les jeux vidéo qui sont en concurrence, mais aussi un large éventail d'autres formes de divertissement.

Dans ce contexte, nous continuerons à faire des propositions uniques. Dans un tel environnement, nous devons continuer à offrir des solutions uniques et devenir la marque de choix de nos clients.

La nécessité de devenir la marque de choix pour les clients est plus grande que jamais.

Afin de continuer à offrir des divertissements originaux dont les clients peuvent profiter dans le monde entier, nous devons développer un nouveau modèle d'entreprise qui intègre le matériel, les logiciels et les divertissements.

Nous pensons que le meilleur plan d'action à l'heure actuelle est de poursuivre l'activité de console de jeu dédiée, qui intègre le matériel et les logiciels, afin de continuer à offrir un divertissement original dont les clients peuvent profiter dans le monde entier. Dans cette optique, nous menons diverses activités de recherche et de développement. Cependant, nos produits ne sont pas des nécessités, et s'ils ne sont pas intéressants, les gens ne se tourneront pas immédiatement vers eux.

C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour rendre Nintendo plus familier aux gens en dehors des consoles de jeux dédiées afin d'augmenter le nombre de clients qui soutiennent les IP de Nintendo sur le long terme et pour maintenir nos relations avec les clients.

LIRE AUSSI :

LIRE AUSSI : La Nintendo Switch restera "l'activité principale "de Nintendo en 2024

ET TOUJOURS :

,

Source : Nintendolife