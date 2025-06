Metroid Prime 4: Beyond déjà disponible... Une affiche publicitaire jette le trouble

Une des surprises de la sortie de la Nintendo SWITCH 2, c'est l'absence de Metroid Prime 4: Beyond, un jeu attendu sur Nintendo Switch depuis plus de huit ans et qui doit sortir aussi sur la nouvelle console dans une Nintendo Switch 2 Edition.

Non seulement le jeu n'est pas disponible au lancement de la nouvelle console mais, à ce jour, il ne dispose pas de date de sortie, autre qu'un vague 2025 .

Cependant, est-il possible que Nintendo ait prévu initialement de sortir le jeu avec sa nouvelle console avant de faire marche arrière, pour laisser un peu de place aux jeux tiers (et se garantir des sorties régulières tout le long de l'année) ?

C'est ce que l'on peut se demander en découvrant une affiche du jeu repérée, à priori, dans le métro londonien (et relayée sur Reddit) affirmant "out now" soit "disponible maintenant".

A partir de là, soit il s'agit d'une erreur, soit la sortie du jeu arrive très prochainement, soit effectivement, le jeu aurait du être déjà disponible mais Nintendo a changé ses plans.

En attendant d'autres précisions officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Lire aussi :

Et toujours :

Et toujours : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

,

Lire aussi :

​Lire aussi : Notre premier avis sur la Nintendo Switch 2