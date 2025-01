Nintendo SWITCH 2 : les dates de la présentation et de la sortie de la console + quelques jeux fuitent en ligne

Officiellement, on ne sait pas grand chose sur la prochaine console de Nintendo.

On sait qu'il s'agit d'une nouvelle Switch, qu'elle sera rétrocompatible avec l'ancienne et qu'on y retrouvera aussi le NINTENDO SWITCH ONLINE. On sait aussi que Nintendo présentera son nouveau bébé d'ici mars 2025 . mais à part ça, c'est le néant.

Officieusement, par contre, c'est la folie furieuse.

Les rumeurs fusent de partout. La console a fait l'évènement du CES 2025 avec une (à priori) réplique en plastique de la console et on ne compte plus les images montrant (là encore, à priori) un bout de la console, de ses Joy-Con, de son nouveau dock où même de sa carte mère. Il y a aussi des accessoires qui sont déjà mis en vente sur les sites marchands et bien sûr, on retrouve les inévitables détectives du net qui sont à l'affût du moindre "indice" qui pourraient leur donner des informations, et surtout calmer leur impatience.

Il faut dire que Nintendo prend son temps sachant que les fans de Nintendo sont, depuis très longtemps déjà , prêts à tourner la page de la Nintendo Switch.

Alors, quand est-ce que Nintendo va-t-il enfin se décider à dévoiler le successeur de sa Nintendo Switch ? Demain ? La semaine prochaine ? Le mois prochain ? Ou, pourquoi pas, le 31 mars prochain ?

A dire vrai, avec Nintendo tout est possible. Anticipées ou pas, ces fuites ne sont apparemment pas de nature à lui faire changer ses plans.

En attendant, les rumeurs continuent.

La dernière en date nous vient d'un certain Average Lucia Fanatic qui a gagné son diplôme de docteur ès rumeurs en dévoilant apparemment correctement les dates de présentation de la PS5 Pro et du réveil musical de Nintendo : Alarmo.

Autant dire que lorsque Average Lucia Fanatic poste un message, les platines déraillent, les oiseaux suspendent leur vol et les claviers surchauffent.

D'après Average Lucia Fanatic, vous pouvez arrêter de mettre à jour les réseaux sociaux de Nintendo toutes les deux secondes (note pour moi-même : prévenir mémé).

La SWITCH 2 sera présentée la semaine prochaine , le 17 janvier pour une sortie le 3 mars prochain , soit précisément la date anniversaire des huit ans de la sortie de la Nintendo Switch. Notez que Average Lucia Fanatic parle pour le Canada mais on peut penser que la console aura droit à une sortie mondiale. Son prix (toujours au Canada) sera de 400$ .

Parmi les jeux de lancement, notre spécialiste du jour affirme qu'il y aura Red Dead Redemption 2 et... Mario Kart 9 et que la présentation de la console permettra aussi de découvrir les premières images du nouveau Mario 3D.

Evidemment, faut-il le rappeler : il ne s'agit que d'une rumeur qui peut simplement être une spéculation ou basée sur de fausses informations. Il y a d'ailleurs une autre rumeur qui nous vient cette fois d'Andy Robinson de VGC qui lui affirme que Nintendo publiera d'abord une vidéo de la console avant de faire, plus tard, une grande présentation avec les jeux. Encore une fois, tout est possible, alors, patience...

En attendant que Nintendo fasse sa grande annonce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

