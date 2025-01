Nintendo SWITCH 2 : la FNAC référence la console, des accessoires et les premiers jeux

La Nintendo SWITCH 2 se fait attendre et Nintendo prend manifestement son temps. Mais, patience, la présentation de la prochaine Switch devrait arriver d'ici mars prochain.

Cependant, en attendant, la console est déjà partout sur le net. Spéculations, fuites, mock-up, la Nintendo SWITCH 2 est en tendance et au centre de toutes les attentions.

C'est réellement l'effervescence et les sites spécialisés comme les grandes enseignes se préparent.

On ne sait toujours pas quand, Nintendo lèvera le voile sur sa prochaine Switch mais manifestement, c'est pour bientôt.

Ainsi, la FNAC a commencé à référencer ce qui semble être des jeux et des accessoires pour la NS2, et sans doute même la console elle-même.

Sur le forum Reddit, un fan a listé toutes les nouvelles références en attente. On y découvre à priori le nom des éditeurs qui seront présents au lancement : Take-Two, Square Enix, Electronic Arts, Bethesda, Bandaï Namco et Warner Bros. Le prix des jeux seraient de 79,99€ .

D'après un détective du net, les références pourraient laisser penser que Tekken 8 et Red Dead Redemption 2 feront partie des premiers jeux tiers de la console.

La Nintendo SWITCH 2 est aussi, semble-t-il, référencée et sans doute en deux versions au prix de 359,99€ . D'autres consoles Nintendo sont aussi référencées et à moins d'un modèle moins cher, on peut penser qu'il s'agit des consoles actuelles. Pour finir, on remarque aussi deux accessoires Nintendo à 29,99€ sachant que la liste n'est pas exhaustive et que le post publié sur Reddit sera sans doute mis à jour avec d'autres références.

Liste publiée par Still_Post_4126 sur Reddit.

La FNAC n'est pas la seule enseigne à préparer l'arrivée de la NS2. Le magasin Gamestop aurait lui aussi référencé un tas d'accessoires destinés (à priori) à la Nintendo SWITCH 2.

Evidemment, comme pour les dernières news, n'oubliez pas qu'à ce stade, il ne s'agit que de spéculations et de rumeurs...

Cependant, en attendant que Nintendo fasse sa grande annonce, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la SWITCH 2 ?

Lire aussi:

After researches with the EAN found in the leak, here’s a list of games that will arrive on Nintendo switch 2 :



- Tekken 8 ????

- FIFA

- Red Dead Redemption (2) ???



I’m sure at 90%. Cause i found similar EAN filed by the editors of those games. #NintendoSwitch https://t.co/jl6h0QPHUq pic.twitter.com/xPP5nRHrIz — Bouboune (@Bouboune0) January 9, 2025

Mais listagens encontradas na FNAC Francesa em relação aos jogos para o Nintendo Switch 2



x3 Bethesda

x4 Electronic Arts

x2 Bandai Namco

x5 Square Enix

x2 Take-Two Interactive

x2 Warner Bros. Games



(*Ignorando potenciais edições especiais) https://t.co/OgKNOot2o3 — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 9, 2025