Il y a désormais 300 jeux "rétro" disponibles via le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (la version "plus" de l'abonnement initial) vous avez désormais accès à près de 300 jeux issus des catalogues des anciennes consoles Nintendo (NES, Super Nintendo, N64, Game Boy et GBA) et de la Mega Drive.

Si certains joueurs regrettent de ne pas pouvoir acheter les jeux individuellement (comme ils l'ont déjà fait, parfois, sur leurs consoles d'origine, puis sur Wii, puis sur 3DS et puis encore sur Wii U...) cette bibliothèque reste un plus pour l'abonnement permettant d'accéder au jeu en ligne sur consoles Nintendo d'autant plus que les jeux sont en haute définition et permettent pour certains le jeu à plusieurs en ligne.

Par ailleurs, les jeux (qui seront bientôt réunis sous l'appellation Nintendo Classics) seront aussi disponibles aussi sur Nintendo SWITCH 2 avec en prime l'utilisation de la caméra et du GameChat.

Et ce n'est pas fini car sur Nintendo SWITCH 2, une nouvelle collection dédiée à la GameCube débutera dès le 5 juin prochain .

---------------------------------------------------------------------

Pour être complet, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Pour plus d'infos : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH 2

Voir aussi :

Source : Nintendolife