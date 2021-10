Prison Architect est le prochain Jeu à l'essai du Nintendo Switch Online

Décidément les annonces concernant le Nintendo Switch Online s'enchaînent, Nintendo vient de révéler dans un tweet quel serait le prochain Jeu à l'Essai de son offre d'abonnement pour pouvoir jouer en ligne sur Nintendo Switch et ce ne sera nul autre que Prison Architect: Nintendo Switch Edition. Dans ce jeu au titre assez démonstratif vous devrez construire votre propre prison puis veiller à son bon fonctionnement, de nombreux paramètres seront à prendre en compte tels le bien-être de vos "habitants" ou encore l'impossibilité pour eux de s'évader.

Jouable à partir du 20 octobre et jusqu'au 26 octobre , le jeu sera disponible intégralement durant ce laps de temps et il est d'ailleurs dès à présent téléchargeable pour les plus impatients d'entre vous. Prison Architect: Nintendo Switch Edition est disponible sur Nintendo Switch ​depuis le 20 août 2018 pour 29,99 euros.

Dans Prison Architect, le jeu de simulation et de gestion primé aux BAFTA Awards, vous êtes à la tête de votre propre pénitencier. Veillez sur vos détenus en construisant une structure carcérale sécurisée respectant leurs besoins où leurs ils resteront en bonne santé et en sécurité, et aidez-les à se réhabiliter pour qu'ils puissent devenir des membres productifs dans la société.

Mais gardez à l'esprit que les détenus sont des personnes à part entière alors traitez-les avec peu d'égard et vous vous retrouverez avec une émeute sur les bras. L'édition Nintendo Switch de Prison Architect est une version premium contenant deux extensions : All Day And A Night et Psych Ward. Cette édition vous donne accès à des défis supplémentaires avec d'autres directeurs et de nouvelles cartes, et également à une nouvelle classe de détenus : les prisonniers fous.

Le jeu propose un mode histoire complet qui explore l'horrible et triste réalité du flou juridique qui entoure le système carcéral, ainsi qu'un mode étendu de type bac à sable. Vous pouvez également publier vos meilleures créations sur le World of Wardens* pour que les joueurs du monde entier puissent mettre vos structures à l'épreuve.

Bâtirez-vous un modèle carcéral pour la réhabilitation des détenus ou les écraserez-vous de votre main de fer ? Après tout, c'est votre prison, vous faites les règles !