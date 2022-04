Des icônes utilisateurs Splatoon 2 et Animal Crossing disponibles contre des points platine sur l'application Nintendo Switch Online

Depuis le premier lundi du mois d'avril , la nouvelle fournée de sélections de personnages, de fonds, de cadres etc... est disponible sur l'application Nintendo Switch Online afin de vous permettre de créer vos propres icônes. Ce mois-ci c'est Splatoon 2 qui est mis à l'honneur avec de nouvelles fournées toutes les semaines . De plus, de nouveaux items issus d'Animal Crossing : New Horizons sont eux aussi disponibles à l'achat contre des points platines.

Chaque item coûte entre 5 et 10 points platine et vous permettra de créer vos icônes personnalisées du plus bel effet. Une fois acquis, ces items seront vôtres pour toujours en dépit du fait que leur achat ne sera plus possible d'ici quelques jours .

