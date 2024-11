SONIC 3, Le Film : une nouvelle cartouche Mega Drive pour faire la promotion du film

Alors que la sortie mondiale de SONIC 3, Le Film se rapproche doucement mais sûrement, on découvre que pour en faire la promotion, Paramount a envoyé une nouvelle cartouche Mega Drive (en fait, Sega Genesis, la version US de la Mega Drive) a une poignée d'élus; un support promotionnel original qui permet notamment de retrouver tous le cast du film (Ben Schwartz, Jim Carrey et Keanu Reeves en tête) grâce à une image pixelisée et une réplique ainsi qu'une collection d'affiches et une petite séquence de "jeu".

Grâce à un cheat code, on apprend surtout que lundi 25 novembre 2024, une nouvelle bande annonce du film sera publiée. Retrouvez une vidéo de cette cartouche, forcément, collector sur cette page.

Pour rappel, SONIC 3, Le Film sortira en France au cinéma le 25 décembre 2024 ( et le 20 décembre aux Etats-Unis et l e 27 décembre au Japon).

,

Source : Nintendolife